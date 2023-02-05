https://ria.ru/20230205/otoplenie-1849832047.html
В Смоленске без отопления осталась 31 тысяча человек
В Смоленске без отопления осталась 31 тысяча человек - РИА Новости, 05.02.2023
В Смоленске без отопления осталась 31 тысяча человек
Почти 300 жилых домов в Смоленске, в которых проживает 31 тысяча человек, остались без отопления и горячего водоснабжения из-за коммунальной аварии, следует из... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T11:30
2023-02-05T11:30
2023-02-05T11:30
происшествия
смоленск
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БРЯНСК, 5 фев - РИА Новости. Почти 300 жилых домов в Смоленске, в которых проживает 31 тысяча человек, остались без отопления и горячего водоснабжения из-за коммунальной аварии, следует из сообщения ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, аварийное отключение произошло в трех районах Смоленска из-за утечки сетевой воды на улице Соболева и обнаруженной течи из земли на пересечении улиц Докучаева и Коммунистическая. "В зоне отключения находятся 293 жилых дома различной этажности, с населением 31 000 человек. Ремонтные работы проводятся силами аварийно-восстановительной бригады ПАО "Квадра" - "Смоленская генерация", - говорится в сообщении. Отмечается, что в зону отключения попали 48 социально значимых объекта. В настоящее время прокуратура региона организовала проверку по факту коммунальной аварии в отношении ресурсоснабжающих организаций. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка оперативности устранения причин и последствий коммунальной аварии, а также приняты меры к перерасчету платы за коммунальные услуги населению, отмечает надзорный орган.
https://ria.ru/20230202/infrastruktura-1849125211.html
смоленск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, смоленск
В Смоленске без отопления осталась 31 тысяча человек
В Смоленске без отопления остались почти 300 домов, в которых проживает 31 тысяча человек