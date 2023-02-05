https://ria.ru/20230205/oteli-1849447312.html
Туристы рассказали, как бронируют отели после ухода международных сервисов
Туристы рассказали, как бронируют отели после ухода международных сервисов - РИА Новости, 05.02.2023
Туристы рассказали, как бронируют отели после ухода международных сервисов
Туристы рассказали, стало ли сложнее бронировать гостиницы после ухода крупных иностранных сервисов, сообщает Check in. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T06:45
2023-02-05T06:45
2023-02-05T06:45
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Туристы рассказали, стало ли сложнее бронировать гостиницы после ухода крупных иностранных сервисов, сообщает Check in.Специалисты компании провели исследование среди 600 пользователей и выяснили, что о прекращении в РФ деятельности в марте 2022 года Booking и Airbnb знают большинство (63,9 процента) респондентов.При этом 63 процента опрошенных считают, что возможности бронирования отелей не сильно изменились после ухода популярных систем. Почти треть (28,4 процента) туристов отметили, что процесс заказа номеров стал сложнее, а 8,6 процента — наоборот, проще.На российские сервисы бронирования перешли 30,7 процента опрошенных. Более четверти (27,6 процента) ищут объекты размещения в поисковых системах. Страхуются от неприятных условий и заселяются только в известные цепочки и хорошо зарекомендовавшие себя места 12,7 процентов путешественников. Они чаще всего бронируют отель напрямую.Полагаются на знания и умения турагентов 11,4 процента пользователей, а 8,8 процентов перекладывают работу по поиску гостиниц на членов семьи, столько же ищут отели сами, пользуясь Яндекс.Картой или 2ГИС.
https://ria.ru/20220718/oteli-1802510376.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, отели, airbnb, отдых в россии, россия, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Отели, Airbnb, отдых в России, Россия, Гостиницы
Туристы рассказали, как бронируют отели после ухода международных сервисов
Check in: на российские сервисы бронирования отелей в 2022 году перешла треть туристов
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Туристы рассказали, стало ли сложнее бронировать гостиницы после ухода крупных иностранных сервисов, сообщает Check in.
Специалисты компании провели исследование среди 600 пользователей и выяснили, что о прекращении в РФ
деятельности в марте 2022 года Booking
и Airbnb
знают большинство (63,9 процента) респондентов.
При этом 63 процента опрошенных считают, что возможности бронирования отелей не сильно изменились после ухода популярных систем. Почти треть (28,4 процента) туристов отметили, что процесс заказа номеров стал сложнее, а 8,6 процента — наоборот, проще.
На российские сервисы бронирования перешли 30,7 процента опрошенных. Более четверти (27,6 процента) ищут объекты размещения в поисковых системах. Страхуются от неприятных условий и заселяются только в известные цепочки и хорошо зарекомендовавшие себя места 12,7 процентов путешественников. Они чаще всего бронируют отель напрямую.
Полагаются на знания и умения турагентов 11,4 процента пользователей, а 8,8 процентов перекладывают работу по поиску гостиниц на членов семьи, столько же ищут отели сами, пользуясь Яндекс
.Картой или 2ГИС.