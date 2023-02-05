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Поставки оружия Киеву затягивают конфликт, считают в немецкой СДПГ - РИА Новости, 05.02.2023
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Поставки оружия Киеву затягивают конфликт, считают в немецкой СДПГ
Поставки оружия Киеву затягивают конфликт, считают в немецкой СДПГ - РИА Новости, 05.02.2023
Поставки оружия Киеву затягивают конфликт, считают в немецкой СДПГ
Генсек Социал-демократической партии Германии (СДПГ, входит в правительственную коалицию) Кевин Кюнерт признал, что конфликт на Украине продлевается за счет... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T22:50
2023-02-05T22:50
в мире
украина
россия
киев
сергей лавров
нато
ситуация в днр и лнр
германия
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БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Генсек Социал-демократической партии Германии (СДПГ, входит в правительственную коалицию) Кевин Кюнерт признал, что конфликт на Украине продлевается за счет оружия, которое Запад поставляет Киеву. "Строго говоря, конечно, так оно и есть", - сказал Кюнерт в эфире второго немецкого канала ZDF, комментируя то, что конфликт на Украине продлевается за счет поставок оружия. "Но давайте посмотрим, что было бы, если бы мы вообще не поставляли Украине никакого оружия, то есть никаких гаубиц и прочего, никакой противовоздушной обороны с самого начала. Тогда, возможно, и сегодня шли бы уличные бои в Киеве и Львове… Украина была бы захвачена русскими в течение нескольких месяцев", - добавил генсек. В этой связи, по его мнению, "ответ очевиден". "Поддержка (Украины) до этого момента была абсолютно необходимой и правильной", - заключил политик. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, нато, ситуация в днр и лнр, германия
В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР, Германия
22:50 05.02.2023
 
Поставки оружия Киеву затягивают конфликт, считают в немецкой СДПГ

Социал-демократы в Германии признали, что поставки оружия затягивают украинский конфликт

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военный. Архивное фото
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БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Генсек Социал-демократической партии Германии (СДПГ, входит в правительственную коалицию) Кевин Кюнерт признал, что конфликт на Украине продлевается за счет оружия, которое Запад поставляет Киеву.
"Строго говоря, конечно, так оно и есть", - сказал Кюнерт в эфире второго немецкого канала ZDF, комментируя то, что конфликт на Украине продлевается за счет поставок оружия.
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"Но давайте посмотрим, что было бы, если бы мы вообще не поставляли Украине никакого оружия, то есть никаких гаубиц и прочего, никакой противовоздушной обороны с самого начала. Тогда, возможно, и сегодня шли бы уличные бои в Киеве и Львове… Украина была бы захвачена русскими в течение нескольких месяцев", - добавил генсек.
В этой связи, по его мнению, "ответ очевиден". "Поддержка (Украины) до этого момента была абсолютно необходимой и правильной", - заключил политик.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
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В миреУкраинаРоссияКиевСергей ЛавровНАТОСитуация в ДНР и ЛНРГермания
 
 
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