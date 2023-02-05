https://ria.ru/20230205/odessa-1849860234.html

Почти 40 процентов абонентов Одессы остались без света

Почти 40 процентов абонентов Одессы остались без света - РИА Новости, 05.02.2023

Почти 40 процентов абонентов Одессы остались без света

Порядка 40% потребителей остаются без электроснабжения в Одессе, в город дополнительно направлены мощные генераторы, заявил в воскресенье премьер-министр... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T15:39

2023-02-05T15:39

2023-02-05T15:40

специальная военная операция на украине

в мире

одесса

денис шмыгаль

украина

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Порядка 40% потребителей остаются без электроснабжения в Одессе, в город дополнительно направлены мощные генераторы, заявил в воскресенье премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "В городе все еще до 40% потребителей (280 тысяч) остаются без электроснабжения. Параллельно в Одессу сейчас направляются мощные генераторы, которые помогут в питании критической инфраструктуры и позволят подсоединить к электричеству больше потребителей. Более 25 уже поступило, еще около 50 в пути. Дал задание изучить возможности по установке дополнительных источников генерации непосредственно в городе Одесса", - написал в своем телеграм-канале Шмыгаль. Он добавил, что за прошедший вечер и ночь в городе удалось возобновить поставки света более 200 тысячам абонентов и критической инфраструктуре. Фактически 90% котельных централизованного снабжения запущены, ведется работа по подключению к генераторам локальных котельных. "Круглосуточно продолжаются ремонты на подстанции, где накануне произошла технологическая авария", - подчеркнул премьер. В субботу в украинском энергохолдинге ДТЭК сообщили, что из-за аварии на подстанции Одесса была полностью обесточена, часть Одесского района также оставалась без света.

https://ria.ru/20230205/ochakov-1849845861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, одесса, денис шмыгаль, украина