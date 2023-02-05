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Почти 40 процентов абонентов Одессы остались без света - РИА Новости, 05.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230205/odessa-1849860234.html
Почти 40 процентов абонентов Одессы остались без света
Почти 40 процентов абонентов Одессы остались без света - РИА Новости, 05.02.2023
Почти 40 процентов абонентов Одессы остались без света
Порядка 40% потребителей остаются без электроснабжения в Одессе, в город дополнительно направлены мощные генераторы, заявил в воскресенье премьер-министр... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T15:39
2023-02-05T15:40
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
денис шмыгаль
украина
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Порядка 40% потребителей остаются без электроснабжения в Одессе, в город дополнительно направлены мощные генераторы, заявил в воскресенье премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "В городе все еще до 40% потребителей (280 тысяч) остаются без электроснабжения. Параллельно в Одессу сейчас направляются мощные генераторы, которые помогут в питании критической инфраструктуры и позволят подсоединить к электричеству больше потребителей. Более 25 уже поступило, еще около 50 в пути. Дал задание изучить возможности по установке дополнительных источников генерации непосредственно в городе Одесса", - написал в своем телеграм-канале Шмыгаль. Он добавил, что за прошедший вечер и ночь в городе удалось возобновить поставки света более 200 тысячам абонентов и критической инфраструктуре. Фактически 90% котельных централизованного снабжения запущены, ведется работа по подключению к генераторам локальных котельных. "Круглосуточно продолжаются ремонты на подстанции, где накануне произошла технологическая авария", - подчеркнул премьер. В субботу в украинском энергохолдинге ДТЭК сообщили, что из-за аварии на подстанции Одесса была полностью обесточена, часть Одесского района также оставалась без света.
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в мире, одесса, денис шмыгаль, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Денис Шмыгаль, Украина
15:39 05.02.2023 (обновлено: 15:40 05.02.2023)
 
Почти 40 процентов абонентов Одессы остались без света

Премьер Украины Шмыгаль: почти 40 процентов абонентов Одессы остались без света

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Порядка 40% потребителей остаются без электроснабжения в Одессе, в город дополнительно направлены мощные генераторы, заявил в воскресенье премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"В городе все еще до 40% потребителей (280 тысяч) остаются без электроснабжения. Параллельно в Одессу сейчас направляются мощные генераторы, которые помогут в питании критической инфраструктуры и позволят подсоединить к электричеству больше потребителей. Более 25 уже поступило, еще около 50 в пути. Дал задание изучить возможности по установке дополнительных источников генерации непосредственно в городе Одесса", - написал в своем телеграм-канале Шмыгаль.
Он добавил, что за прошедший вечер и ночь в городе удалось возобновить поставки света более 200 тысячам абонентов и критической инфраструктуре. Фактически 90% котельных централизованного снабжения запущены, ведется работа по подключению к генераторам локальных котельных. "Круглосуточно продолжаются ремонты на подстанции, где накануне произошла технологическая авария", - подчеркнул премьер.
В субботу в украинском энергохолдинге ДТЭК сообщили, что из-за аварии на подстанции Одесса была полностью обесточена, часть Одесского района также оставалась без света.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
Вчера, 13:29Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаДенис ШмыгальУкраина
 
 
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