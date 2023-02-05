15:39 05.02.2023 (обновлено: 15:40 05.02.2023)
Почти 40 процентов абонентов Одессы остались без света
Премьер Украины Шмыгаль: почти 40 процентов абонентов Одессы остались без света
© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Порядка 40% потребителей остаются без электроснабжения в Одессе, в город дополнительно направлены мощные генераторы, заявил в воскресенье премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"В городе все еще до 40% потребителей (280 тысяч) остаются без электроснабжения. Параллельно в Одессу сейчас направляются мощные генераторы, которые помогут в питании критической инфраструктуры и позволят подсоединить к электричеству больше потребителей. Более 25 уже поступило, еще около 50 в пути. Дал задание изучить возможности по установке дополнительных источников генерации непосредственно в городе Одесса", - написал в своем телеграм-канале Шмыгаль.
Он добавил, что за прошедший вечер и ночь в городе удалось возобновить поставки света более 200 тысячам абонентов и критической инфраструктуре. Фактически 90% котельных централизованного снабжения запущены, ведется работа по подключению к генераторам локальных котельных. "Круглосуточно продолжаются ремонты на подстанции, где накануне произошла технологическая авария", - подчеркнул премьер.
В субботу в украинском энергохолдинге ДТЭК сообщили, что из-за аварии на подстанции Одесса была полностью обесточена, часть Одесского района также оставалась без света.