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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Очакове в Николаевской области - РИА Новости, 05.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230205/ochakov-1849845861.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Очакове в Николаевской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Очакове в Николаевской области - РИА Новости, 05.02.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Очакове в Николаевской области
Взрывы слышны в городе Очаков в Николаевской области, сообщает в воскресенье украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T13:29
2023-02-05T13:29
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
украина
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Взрывы слышны в городе Очаков в Николаевской области, сообщает в воскресенье украинское издание "Зеркало недели". "Очаков. Сообщается о взрывах в городе. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. Более подробная информация о взрывах не приводится.
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николаевская область
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в мире, николаевская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина
13:29 05.02.2023
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Очакове в Николаевской области

"Зеркало недели": в городе Очаков в Николаевской области прогремели взрывы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Взрывы слышны в городе Очаков в Николаевской области, сообщает в воскресенье украинское издание "Зеркало недели".
"Очаков. Сообщается о взрывах в городе. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
Более подробная информация о взрывах не приводится.
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
Вчера, 08:00
Решение о танках для Украины стало неонацистским посланием Германии
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаевская областьУкраина
 
 
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