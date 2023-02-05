https://ria.ru/20230205/ochakov-1849845861.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Очакове в Николаевской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Очакове в Николаевской области - РИА Новости, 05.02.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Очакове в Николаевской области

Взрывы слышны в городе Очаков в Николаевской области, сообщает в воскресенье украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T13:29

2023-02-05T13:29

2023-02-05T13:29

специальная военная операция на украине

в мире

николаевская область

украина

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Взрывы слышны в городе Очаков в Николаевской области, сообщает в воскресенье украинское издание "Зеркало недели". "Очаков. Сообщается о взрывах в городе. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. Более подробная информация о взрывах не приводится.

https://ria.ru/20230205/tanki-1849767436.html

николаевская область

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, николаевская область, украина