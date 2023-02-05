https://ria.ru/20230205/ochakov-1849845861.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Очакове в Николаевской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Очакове в Николаевской области - РИА Новости, 05.02.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Очакове в Николаевской области
Взрывы слышны в городе Очаков в Николаевской области, сообщает в воскресенье украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T13:29
2023-02-05T13:29
2023-02-05T13:29
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
украина
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Взрывы слышны в городе Очаков в Николаевской области, сообщает в воскресенье украинское издание "Зеркало недели". "Очаков. Сообщается о взрывах в городе. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. Более подробная информация о взрывах не приводится.
https://ria.ru/20230205/tanki-1849767436.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаевская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Очакове в Николаевской области
"Зеркало недели": в городе Очаков в Николаевской области прогремели взрывы