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Премьер Израиля призвал полицию принять меры из-за угрозы его убийства - РИА Новости, 05.02.2023
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Премьер Израиля призвал полицию принять меры из-за угрозы его убийства
Премьер Израиля призвал полицию принять меры из-за угрозы его убийства - РИА Новости, 05.02.2023
Премьер Израиля призвал полицию принять меры из-за угрозы его убийства
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал правоохранителей предпринять меры в связи с угрозой его убийства. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T14:50
2023-02-05T14:55
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал правоохранителей предпринять меры в связи с угрозой его убийства. Согласно Нетаньяху, за последние недели возросло количество случаев подстрекательства в отношении должностных лиц. "Сегодня мы услышали и увидели явную угрозу убийства в адрес премьер-министра... Я ожидаю, что сотрудники правоохранительных органов немедленно примут меры в отношении тех, кто подстрекает к убийству", - приводит слова Нетаньяху сайт израильского правительства.
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху
14:50 05.02.2023 (обновлено: 14:55 05.02.2023)
 
Премьер Израиля призвал полицию принять меры из-за угрозы его убийства

Премьер Израиля Нетаньяху призвал правоохранителей принять меры из-за угрозы его убийства

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал правоохранителей предпринять меры в связи с угрозой его убийства.
Согласно Нетаньяху, за последние недели возросло количество случаев подстрекательства в отношении должностных лиц.
"Сегодня мы услышали и увидели явную угрозу убийства в адрес премьер-министра... Я ожидаю, что сотрудники правоохранительных органов немедленно примут меры в отношении тех, кто подстрекает к убийству", - приводит слова Нетаньяху сайт израильского правительства.
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В миреИзраильБиньямин Нетаньяху
 
 
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