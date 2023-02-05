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Премьер Израиля призвал полицию принять меры из-за угрозы его убийства

Премьер Израиля призвал полицию принять меры из-за угрозы его убийства - РИА Новости, 05.02.2023

Премьер Израиля призвал полицию принять меры из-за угрозы его убийства

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал правоохранителей предпринять меры в связи с угрозой его убийства. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T14:50

2023-02-05T14:50

2023-02-05T14:55

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал правоохранителей предпринять меры в связи с угрозой его убийства. Согласно Нетаньяху, за последние недели возросло количество случаев подстрекательства в отношении должностных лиц. "Сегодня мы услышали и увидели явную угрозу убийства в адрес премьер-министра... Я ожидаю, что сотрудники правоохранительных органов немедленно примут меры в отношении тех, кто подстрекает к убийству", - приводит слова Нетаньяху сайт израильского правительства.

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израиль

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху