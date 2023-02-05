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Командиру интербригады "Пятнашка" вручили Царьградский крест
Командиру интербригады "Пятнашка" вручили Царьградский крест - РИА Новости, 05.02.2023
Командиру интербригады "Пятнашка" вручили Царьградский крест
Командир интербригады "Пятнашка" Ахра Авидзба на съезде Союза добровольцев Донбасса в Мариуполе получил из рук Александра Бородая и Константина Малафеева... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T20:33
2023-02-05T20:33
2023-02-05T21:20
ахра авидзба
александр борода
константин малофеев
госдума рф
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донбасс
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ДОНЕЦК, 5 фев — РИА Новости. Командир интербригады "Пятнашка" Ахра Авидзба на съезде Союза добровольцев Донбасса в Мариуполе получил из рук Александра Бородая и Константина Малафеева общественную награду "Царьградский крест", передает корреспондент РИА Новости."Награда общественная, но она уже весьма и весьма почетная, по одной простой причине: никто "левый" эту награду не получал. Эту награду получают только те, кто совершенно конкретно, по-настоящему, по-взрослому принимает участие в боевых действиях. Обычно эти награды вручаю я, но на сей раз, поскольку Константин Малофеев присутствует здесь, основная функция достается ему", — объявил съезду заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель правления Союза добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай.Всего на съезде СДД вручили 54 общественные награды "Царьградский крест".
https://ria.ru/20230204/sezd-1849787130.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ахра авидзба, александр борода, константин малофеев, госдума рф, снг, донбасс
Ахра Авидзба, Александр Борода, Константин Малофеев, Госдума РФ, СНГ, Донбасс
20:33 05.02.2023 (обновлено: 21:20 05.02.2023)
Командиру интербригады "Пятнашка" вручили Царьградский крест
Командир интербригады "Пятнашка" Ахра Авидзба получил награду "Царьградский крест"