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Командиру интербригады "Пятнашка" вручили Царьградский крест - РИА Новости, 05.02.2023
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Командиру интербригады "Пятнашка" вручили Царьградский крест
Командиру интербригады "Пятнашка" вручили Царьградский крест - РИА Новости, 05.02.2023
Командиру интербригады "Пятнашка" вручили Царьградский крест
Командир интербригады "Пятнашка" Ахра Авидзба на съезде Союза добровольцев Донбасса в Мариуполе получил из рук Александра Бородая и Константина Малафеева... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T20:33
2023-02-05T21:20
ахра авидзба
александр борода
константин малофеев
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ДОНЕЦК, 5 фев — РИА Новости. Командир интербригады "Пятнашка" Ахра Авидзба на съезде Союза добровольцев Донбасса в Мариуполе получил из рук Александра Бородая и Константина Малафеева общественную награду "Царьградский крест", передает корреспондент РИА Новости."Награда общественная, но она уже весьма и весьма почетная, по одной простой причине: никто "левый" эту награду не получал. Эту награду получают только те, кто совершенно конкретно, по-настоящему, по-взрослому принимает участие в боевых действиях. Обычно эти награды вручаю я, но на сей раз, поскольку Константин Малофеев присутствует здесь, основная функция достается ему", — объявил съезду заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель правления Союза добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай.Всего на съезде СДД вручили 54 общественные награды "Царьградский крест".
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ахра авидзба, александр борода, константин малофеев, госдума рф, снг, донбасс
Ахра Авидзба, Александр Борода, Константин Малофеев, Госдума РФ, СНГ, Донбасс
20:33 05.02.2023 (обновлено: 21:20 05.02.2023)
 
Командиру интербригады "Пятнашка" вручили Царьградский крест

Командир интербригады "Пятнашка" Ахра Авидзба получил награду "Царьградский крест"

© РИА Новости / Илья ПиталевКомандир интернациональной бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба (Абхаз)
Командир интернациональной бригады Пятнашка Ахра Авидзба (Абхаз) - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Командир интернациональной бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба (Абхаз). Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 фев — РИА Новости. Командир интербригады "Пятнашка" Ахра Авидзба на съезде Союза добровольцев Донбасса в Мариуполе получил из рук Александра Бородая и Константина Малафеева общественную награду "Царьградский крест", передает корреспондент РИА Новости.
"Награда общественная, но она уже весьма и весьма почетная, по одной простой причине: никто "левый" эту награду не получал. Эту награду получают только те, кто совершенно конкретно, по-настоящему, по-взрослому принимает участие в боевых действиях. Обычно эти награды вручаю я, но на сей раз, поскольку Константин Малофеев присутствует здесь, основная функция достается ему", — объявил съезду заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель правления Союза добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай.
Всего на съезде СДД вручили 54 общественные награды "Царьградский крест".
Добровольцы - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
4 февраля, 21:21
В Мариуполе прошел съезд Союза Добровольцев Донбасса
 
Ахра АвидзбаАлександр БородаКонстантин МалофеевГосдума РФСНГДонбасс
 
 
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