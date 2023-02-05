https://ria.ru/20230205/nagrada-1849896237.html

Командиру интербригады "Пятнашка" вручили Царьградский крест

Командиру интербригады "Пятнашка" вручили Царьградский крест - РИА Новости, 05.02.2023

Командиру интербригады "Пятнашка" вручили Царьградский крест

Командир интербригады "Пятнашка" Ахра Авидзба на съезде Союза добровольцев Донбасса в Мариуполе получил из рук Александра Бородая и Константина Малафеева... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T20:33

2023-02-05T20:33

2023-02-05T21:20

ахра авидзба

александр борода

константин малофеев

госдума рф

снг

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809546151_0:125:3060:1846_1920x0_80_0_0_2bc75150283056ba66962549b8401cba.jpg

ДОНЕЦК, 5 фев — РИА Новости. Командир интербригады "Пятнашка" Ахра Авидзба на съезде Союза добровольцев Донбасса в Мариуполе получил из рук Александра Бородая и Константина Малафеева общественную награду "Царьградский крест", передает корреспондент РИА Новости."Награда общественная, но она уже весьма и весьма почетная, по одной простой причине: никто "левый" эту награду не получал. Эту награду получают только те, кто совершенно конкретно, по-настоящему, по-взрослому принимает участие в боевых действиях. Обычно эти награды вручаю я, но на сей раз, поскольку Константин Малофеев присутствует здесь, основная функция достается ему", — объявил съезду заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель правления Союза добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай.Всего на съезде СДД вручили 54 общественные награды "Царьградский крест".

https://ria.ru/20230204/sezd-1849787130.html

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ахра авидзба, александр борода, константин малофеев, госдума рф, снг, донбасс