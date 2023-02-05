09:37 05.02.2023 (обновлено: 13:43 05.02.2023)
Умер экс-президент Пакистана Первез Мушарраф
В возрасте 79 лет умер экс-президент Пакистана Первез Мушарраф
Первез Мушарраф. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 фев — РИА Новости. Экс-президент Пакистана Первез Мушарраф умер в больнице в Дубае в возрасте 79 лет после продолжительной болезни, сообщил телеканал Geo News со ссылкой на представителей семьи политика.
Бывший глава государства находился в госпитале в связи с осложнением амилоидоза — заболевания, при котором в организме происходит сбой обмена веществ.
Мушарраф родился 11 августа 1943 года в Дели, Индия (на тот момент британская колония). В 1947-м, после отделения Пакистана, он переехал с семьей в город Карачи. В 1991 году получил чин генерала, в 1998-м возглавил генеральный штаб, а затем стал председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана и главнокомандующим армией Пакистана.
Двенадцатого октября 1999 года Мушарраф пришел к власти в результате бескровного переворота и смещения премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа. В июне 2001-го он принял полномочия президента страны, сохранив за собой посты главы исполнительной власти и вооруженных сил.
Возглавлял государство до 2008 года. С марта 2016-го Мушарраф находился на лечении в ОАЭ. По версии следствия, он скрывался от правосудия из-за предъявленных ему обвинений в аресте судей Верховного суда страны в 2007 году.