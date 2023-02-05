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Представительница России впервые завоевала титул "миссис Вселенная" - РИА Новости, 05.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230205/missis-1849876507.html
Представительница России впервые завоевала титул "миссис Вселенная"
Представительница России впервые завоевала титул "миссис Вселенная" - РИА Новости, 05.02.2023
Представительница России впервые завоевала титул "миссис Вселенная"
Россиянка Елена Максимова победила в международном конкурсе для замужних женщин "Миссис Вселенная — 2022", сообщила РИА Новости директор конкурса "Миссис... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T17:48
2023-02-05T19:12
шоубиз
общество
удмуртская республика (удмуртия)
болгария
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УФА/РИМ, 5 фев — РИА Новости. Россиянка Елена Максимова победила в международном конкурсе для замужних женщин "Миссис Вселенная — 2022", сообщила РИА Новости директор конкурса "Миссис Удмуртия" Ксения Балабанова.Соревнование проводится в Болгарии с 2007 года. При этом победа впервые досталась представительнице России. В соответствии с правилами проведения конкурса, в нем могут принимать участие замужние и разведенные женщины в возрасте от 18 до 55 лет. Помимо 34-летней уроженки Удмуртии, в финальной части мероприятия за победу боролись 119 конкурсанток.Балабанова уточнила, что Максимова была не единственной россиянкой на конкурсе. При этом за первенство в общей сложности боролись 120 женщин."Нам известно, что это конкурс не моделей, а больше личности женщины, материнства. Жюри выбирало финалистов после того, как участницы представили информацию, чем они занимаются, какие они матери, какие личности", — рассказала она.Как подчеркнула Балабанова, Максимова одержала победу в региональном первенстве, затем — во всероссийском. После этого она отправилась на международный конкурс "Миссис Вселенная" в Софию.Отмечается, что Максимова — мать троих детей. Она имеет три высших образования, окончила в том числе университет в Лондоне. В Удмуртии женщина открыла сеть языковых школ и обучает детей английскому языку.
https://ria.ru/20230121/ukraina-1846516196.html
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общество, удмуртская республика (удмуртия), болгария
Шоубиз, Общество, Удмуртская Республика (Удмуртия), Болгария
17:48 05.02.2023 (обновлено: 19:12 05.02.2023)
 
Представительница России впервые завоевала титул "миссис Вселенная"

Жительница Удмуртии Елена Максимова выиграла конкурс "Миссис Вселенная — 2022" в Болгарии

© Фото : Конкурс "МИССИС УДМУРТИЯ"/ВКонтактеЖительница Удмуртии Елена Максимова
Жительница Удмуртии Елена Максимова - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© Фото : Конкурс "МИССИС УДМУРТИЯ"/ВКонтакте
Жительница Удмуртии Елена Максимова
Читать ria.ru в
УФА/РИМ, 5 фев РИА Новости. Россиянка Елена Максимова победила в международном конкурсе для замужних женщин "Миссис Вселенная — 2022", сообщила РИА Новости директор конкурса "Миссис Удмуртия" Ксения Балабанова.
Соревнование проводится в Болгарии с 2007 года. При этом победа впервые досталась представительнице России. В соответствии с правилами проведения конкурса, в нем могут принимать участие замужние и разведенные женщины в возрасте от 18 до 55 лет. Помимо 34-летней уроженки Удмуртии, в финальной части мероприятия за победу боролись 119 конкурсанток.
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Балабанова уточнила, что Максимова была не единственной россиянкой на конкурсе. При этом за первенство в общей сложности боролись 120 женщин.
"Нам известно, что это конкурс не моделей, а больше личности женщины, материнства. Жюри выбирало финалистов после того, как участницы представили информацию, чем они занимаются, какие они матери, какие личности", — рассказала она.
Как подчеркнула Балабанова, Максимова одержала победу в региональном первенстве, затем — во всероссийском. После этого она отправилась на международный конкурс "Миссис Вселенная" в Софию.
Отмечается, что Максимова — мать троих детей. Она имеет три высших образования, окончила в том числе университет в Лондоне. В Удмуртии женщина открыла сеть языковых школ и обучает детей английскому языку.
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ШоубизОбществоУдмуртская Республика (Удмуртия)Болгария
 
 
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