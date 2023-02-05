https://ria.ru/20230205/missis-1849876507.html

Представительница России впервые завоевала титул "миссис Вселенная"

Представительница России впервые завоевала титул "миссис Вселенная" - РИА Новости, 05.02.2023

Представительница России впервые завоевала титул "миссис Вселенная"

Россиянка Елена Максимова победила в международном конкурсе для замужних женщин "Миссис Вселенная — 2022", сообщила РИА Новости директор конкурса "Миссис... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T17:48

2023-02-05T17:48

2023-02-05T19:12

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общество

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА/РИМ, 5 фев — РИА Новости. Россиянка Елена Максимова победила в международном конкурсе для замужних женщин "Миссис Вселенная — 2022", сообщила РИА Новости директор конкурса "Миссис Удмуртия" Ксения Балабанова.Соревнование проводится в Болгарии с 2007 года. При этом победа впервые досталась представительнице России. В соответствии с правилами проведения конкурса, в нем могут принимать участие замужние и разведенные женщины в возрасте от 18 до 55 лет. Помимо 34-летней уроженки Удмуртии, в финальной части мероприятия за победу боролись 119 конкурсанток.Балабанова уточнила, что Максимова была не единственной россиянкой на конкурсе. При этом за первенство в общей сложности боролись 120 женщин."Нам известно, что это конкурс не моделей, а больше личности женщины, материнства. Жюри выбирало финалистов после того, как участницы представили информацию, чем они занимаются, какие они матери, какие личности", — рассказала она.Как подчеркнула Балабанова, Максимова одержала победу в региональном первенстве, затем — во всероссийском. После этого она отправилась на международный конкурс "Миссис Вселенная" в Софию.Отмечается, что Максимова — мать троих детей. Она имеет три высших образования, окончила в том числе университет в Лондоне. В Удмуртии женщина открыла сеть языковых школ и обучает детей английскому языку.

https://ria.ru/20230121/ukraina-1846516196.html

https://ria.ru/20230115/miss-1844929591.html

удмуртская республика (удмуртия)

болгария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, удмуртская республика (удмуртия), болгария