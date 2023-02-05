https://ria.ru/20230205/minirovanie-1849805617.html
В Херсонской области на расставленных ВСУ минах подорвались дети
В Херсонской области на расставленных ВСУ минах подорвались дети - РИА Новости, 05.02.2023
В Херсонской области на расставленных ВСУ минах подорвались дети
Украинские войска беспорядочно минируют территорию занятого ими Снигиревского района Херсонской области, от этого страдают мирные граждане, а недавно на минах... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T03:41
2023-02-05T03:41
2023-02-05T07:44
херсонская область
россия
луганская народная республика
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848899431_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_7f17ebb40768cd5b5a79ffc76fddb862.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 5 фев - РИА Новости. Украинские войска беспорядочно минируют территорию занятого ими Снигиревского района Херсонской области, от этого страдают мирные граждане, а недавно на минах подорвались дети, рассказал РИА Новости глава российской администрации района Юрий Барбашов."Еще одна проблема, теперь она стоит перед оккупационными властями, а решать ее придется нам — это беспорядочное минирование территории района в период нахождения там линии разграничения. То есть на много десятков километров вглубь от линии разграничения на запад украинские войска беспорядочно минировали территорию", - рассказал собеседник агентства.С такой проблемой, добавил он, сталкивались в Луганской Народной Республике, тогда, по его словам, украинские подразделения продавали друг друг карты минирования.После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район, входивший в состав Николаевской области Украины, присоединился к этому региону. После вывода российских военных с правого берега Днепра в Херсонской области и эвакуации оттуда значительной части мирных граждан Снигиревку заняли украинские войска.Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного там референдума в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под российским контролем находится 75 процентов области, украинские войска контролируют правобережную часть, включая областной центр региона — город Херсон.
https://ria.ru/20230204/snigirevka-1849684554.html
херсонская область
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848899431_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_eeacf6c2afeb0f74e95f5ce29870298d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, луганская народная республика
Херсонская область , Россия, Луганская Народная Республика, Специальная военная операция на Украине
03:41 05.02.2023 (обновлено: 07:44 05.02.2023)
В Херсонской области на расставленных ВСУ минах подорвались дети
Барбашов: ВСУ беспорядочно минируют территорию Снигиревского района, подорвались дети
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 5 фев - РИА Новости. Украинские войска беспорядочно минируют территорию занятого ими Снигиревского района Херсонской области, от этого страдают мирные граждане, а недавно на минах подорвались дети, рассказал РИА Новости глава российской администрации района Юрий Барбашов.
"Еще одна проблема, теперь она стоит перед оккупационными властями, а решать ее придется нам — это беспорядочное минирование территории района в период нахождения там линии разграничения. То есть на много десятков километров вглубь от линии разграничения на запад украинские войска беспорядочно минировали территорию", - рассказал собеседник агентства.
С такой проблемой, добавил он, сталкивались в Луганской Народной Республике
, тогда, по его словам, украинские подразделения продавали друг друг карты минирования.
"Проселочные дороги заминированы, и люди, которые пытаются по ним проехать к своим селам, подрываются. Вот недавно был подрыв — пострадали дети, пострадала семья. То есть передвигаться по проселочным дорогам просто невозможно, просто опасно", - отметил глава Снигиревского района.
После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район, входивший в состав Николаевской области Украины, присоединился к этому региону. После вывода российских военных с правого берега Днепра в Херсонской области и эвакуации оттуда значительной части мирных граждан Снигиревку заняли украинские войска.
Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного там референдума в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под российским контролем находится 75 процентов области, украинские войска контролируют правобережную часть, включая областной центр региона — город Херсон.