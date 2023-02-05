https://ria.ru/20230205/minirovanie-1849805617.html

В Херсонской области на расставленных ВСУ минах подорвались дети

В Херсонской области на расставленных ВСУ минах подорвались дети - РИА Новости, 05.02.2023

В Херсонской области на расставленных ВСУ минах подорвались дети

Украинские войска беспорядочно минируют территорию занятого ими Снигиревского района Херсонской области, от этого страдают мирные граждане, а недавно на минах... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T03:41

2023-02-05T03:41

2023-02-05T07:44

херсонская область

россия

луганская народная республика

специальная военная операция на украине

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 5 фев - РИА Новости. Украинские войска беспорядочно минируют территорию занятого ими Снигиревского района Херсонской области, от этого страдают мирные граждане, а недавно на минах подорвались дети, рассказал РИА Новости глава российской администрации района Юрий Барбашов."Еще одна проблема, теперь она стоит перед оккупационными властями, а решать ее придется нам — это беспорядочное минирование территории района в период нахождения там линии разграничения. То есть на много десятков километров вглубь от линии разграничения на запад украинские войска беспорядочно минировали территорию", - рассказал собеседник агентства.С такой проблемой, добавил он, сталкивались в Луганской Народной Республике, тогда, по его словам, украинские подразделения продавали друг друг карты минирования.После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район, входивший в состав Николаевской области Украины, присоединился к этому региону. После вывода российских военных с правого берега Днепра в Херсонской области и эвакуации оттуда значительной части мирных граждан Снигиревку заняли украинские войска.Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного там референдума в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под российским контролем находится 75 процентов области, украинские войска контролируют правобережную часть, включая областной центр региона — город Херсон.

https://ria.ru/20230204/snigirevka-1849684554.html

херсонская область

россия

луганская народная республика

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херсонская область , россия, луганская народная республика