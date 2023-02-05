https://ria.ru/20230205/meteosputnik-1849841646.html

Ракета с новым метеоспутником вышла на околоземную орбиту

Ракета с новым метеоспутником вышла на околоземную орбиту - РИА Новости, 05.02.2023

Ракета с новым метеоспутником вышла на околоземную орбиту

Тяжелая ракета "Протон-М" вывела на низкую околоземную орбиту разгонный блок ДМ-03 с новым метеоспутником "Электро-Л" №4, трансляция идет на сайте "Роскосмоса". РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T12:45

2023-02-05T12:45

2023-02-05T12:45

наука

космос - риа наука

байконур (город)

роскосмос

протон-м

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Тяжелая ракета "Протон-М" вывела на низкую околоземную орбиту разгонный блок ДМ-03 с новым метеоспутником "Электро-Л" №4, трансляция идет на сайте "Роскосмоса". Ракета стартовала с космодрома Байконур в 12.13 мск 5 февраля. После выхода на околоземную орбиту разгонный блок доставит спутник на орбиту высотой 35,4 тысячи километров. Для этого ему потребуется три раза включить свой двигатель. После выведения спутник должен будет самостоятельно прибыть на геостационарную орбиту высотой почти 35,8 тысячи километров. "Протон-М" с метеоспутником стал первой российской ракетой, запущенной в 2023 году. В феврале пройдут еще два старта с Байконура по программе Международной космической станции, а в марте - пуск ещё одного "Протона". Сейчас орбите работают только два "Электро-Л" под номерами 2 и 3, выведенные на орбиту в 2016 и 2019 годах. Первый был запущен в 2011 году, но отказал в 2016 году. Как ранее сообщалось, "Электро-Л" №5 должен отправиться на орбиту в 2024 году. Спутники передают метеоданные каждые 15-30 минут, отправка снимков идет круглосуточно. "Электро-Л" помогают в прогнозе погоды, решают задачи мониторинга климата, выдают штормовые и экстренные телеграммы при выявлении чрезвычайных ситуаций.

https://ria.ru/20230205/raketa-1849838565.html

https://ria.ru/20220317/proton-1778714607.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, байконур (город), роскосмос, протон-м, международная космическая станция (мкс)