Рейтинг@Mail.ru
Ракета с новым метеоспутником вышла на околоземную орбиту - РИА Новости, 05.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20230205/meteosputnik-1849841646.html
Ракета с новым метеоспутником вышла на околоземную орбиту
Ракета с новым метеоспутником вышла на околоземную орбиту - РИА Новости, 05.02.2023
Ракета с новым метеоспутником вышла на околоземную орбиту
Тяжелая ракета "Протон-М" вывела на низкую околоземную орбиту разгонный блок ДМ-03 с новым метеоспутником "Электро-Л" №4, трансляция идет на сайте "Роскосмоса". РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T12:45
2023-02-05T12:45
наука
космос - риа наука
байконур (город)
роскосмос
протон-м
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575198970_0:209:3270:2048_1920x0_80_0_0_b7a206318292d72da8f8fb60f9d32a70.jpg
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Тяжелая ракета "Протон-М" вывела на низкую околоземную орбиту разгонный блок ДМ-03 с новым метеоспутником "Электро-Л" №4, трансляция идет на сайте "Роскосмоса". Ракета стартовала с космодрома Байконур в 12.13 мск 5 февраля. После выхода на околоземную орбиту разгонный блок доставит спутник на орбиту высотой 35,4 тысячи километров. Для этого ему потребуется три раза включить свой двигатель. После выведения спутник должен будет самостоятельно прибыть на геостационарную орбиту высотой почти 35,8 тысячи километров. "Протон-М" с метеоспутником стал первой российской ракетой, запущенной в 2023 году. В феврале пройдут еще два старта с Байконура по программе Международной космической станции, а в марте - пуск ещё одного "Протона". Сейчас орбите работают только два "Электро-Л" под номерами 2 и 3, выведенные на орбиту в 2016 и 2019 годах. Первый был запущен в 2011 году, но отказал в 2016 году. Как ранее сообщалось, "Электро-Л" №5 должен отправиться на орбиту в 2024 году. Спутники передают метеоданные каждые 15-30 минут, отправка снимков идет круглосуточно. "Электро-Л" помогают в прогнозе погоды, решают задачи мониторинга климата, выдают штормовые и экстренные телеграммы при выявлении чрезвычайных ситуаций.
https://ria.ru/20230205/raketa-1849838565.html
https://ria.ru/20220317/proton-1778714607.html
байконур (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575198970_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_d565c01bad4b2bed4252911704c1b0a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, байконур (город), роскосмос, протон-м, международная космическая станция (мкс)
Наука, Космос - РИА Наука, Байконур (город), Роскосмос, Протон-М, Международная космическая станция (МКС)
12:45 05.02.2023
 
Ракета с новым метеоспутником вышла на околоземную орбиту

"Роскосмос": разгонный блок с новым метеоспутником вышел на околоземную орбиту

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в медиабанкЗапуск РН "Протон-М"
Запуск РН Протон-М - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в медиабанк
Запуск РН "Протон-М". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Тяжелая ракета "Протон-М" вывела на низкую околоземную орбиту разгонный блок ДМ-03 с новым метеоспутником "Электро-Л" №4, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".
Ракета стартовала с космодрома Байконур в 12.13 мск 5 февраля. После выхода на околоземную орбиту разгонный блок доставит спутник на орбиту высотой 35,4 тысячи километров. Для этого ему потребуется три раза включить свой двигатель.
Пуск ракеты-носителя Протон-М с российским космическим аппаратом Электро-Л № 3 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
Вчера, 12:19Наука
Ракета "Протон" с метеоспутником "Электро-Л" стартовала с Байконура
После выведения спутник должен будет самостоятельно прибыть на геостационарную орбиту высотой почти 35,8 тысячи километров.
"Протон-М" с метеоспутником стал первой российской ракетой, запущенной в 2023 году. В феврале пройдут еще два старта с Байконура по программе Международной космической станции, а в марте - пуск ещё одного "Протона".
Сейчас орбите работают только два "Электро-Л" под номерами 2 и 3, выведенные на орбиту в 2016 и 2019 годах. Первый был запущен в 2011 году, но отказал в 2016 году. Как ранее сообщалось, "Электро-Л" №5 должен отправиться на орбиту в 2024 году.
Спутники передают метеоданные каждые 15-30 минут, отправка снимков идет круглосуточно. "Электро-Л" помогают в прогнозе погоды, решают задачи мониторинга климата, выдают штормовые и экстренные телеграммы при выявлении чрезвычайных ситуаций.
Установка в вертикальное положение ракеты-носителя Протон-М - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта 2022, 18:06
Роскосмос задействует "Протон-М" в другой миссии после отмены ExoMars
 
НаукаКосмос - РИА НаукаБайконур (город)РоскосмосПротон-ММеждународная космическая станция (МКС)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала