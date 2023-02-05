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Матвиенко призвала поднять тему "пробирки Колина Пауэлла" на площадке ООН - РИА Новости, 05.02.2023
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Матвиенко призвала поднять тему "пробирки Колина Пауэлла" на площадке ООН
Матвиенко призвала поднять тему "пробирки Колина Пауэлла" на площадке ООН - РИА Новости, 05.02.2023
Матвиенко призвала поднять тему "пробирки Колина Пауэлла" на площадке ООН
Спикер Совета Федерации Матвиенко призвала на площадке ООН вновь поднять тему "пробирки Колина Пауэлла", которая повлекла за собой бомбардировки Ирака, отметив, РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T07:51
2023-02-05T07:55
ирак
колин пауэлл
оон
центральное разведывательное управление (цру)
совет федерации рф
саддам хусейн
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Матвиенко призвала на площадке ООН вновь поднять тему "пробирки Колина Пауэлла", которая повлекла за собой бомбардировки Ирака, отметив, что это преступление не имеет срока давности. Пауэлл 5 февраля 2003 года на заседании Совбеза ООН заявил, что получил информацию об имеющихся у иракского лидера Саддама Хусейна технологиях производства биологического оружия, и продемонстрировал пробирку с белым порошком. Многие сделали вывод, что это образец производимых в Ираке средств массового уничтожения. Позднее выяснилось, что ЦРУ дезинформировало власти, биологического оружия в Ираке не нашли, а госсекретарь пояснял, что фальшивую пробирку он показывал для убедительности. "Полагаю, было бы правильным, если бы этот сюжет о чудовищной лжи, приведшей к огромной трагедии, четко и однозначно прозвучал в ближайшее время на площадке ООН, где 20 лет назад начинали разворачиваться события", - написала она в своём телеграм-канале. "Это преступление без срока давности. И таким оно должно оставаться в памяти человечества. Наша задача - делать все, чтобы не дать стереть правду о произошедшем и о виновниках той трагедии… Не позволить ускользнуть от суда истории тем, кто принимал эти решения, кто разрабатывал планы. Их имена известны…", - обратила внимание политик. Матвиенко отметила, что последующие за преступлением бомбардировки Ирака по последствиям имеют все основания "стоять в одном ряду с ядерной атакой на Хиросиму и Нагасаки". Спикер также подчеркнула, что "из-за целенаправленной лжи было разрушено независимое государство, уничтожены памятники древнейших цивилизаций", а в регионе наступил тяжелейший гуманитарный кризис. "Уверена, у целого ряда стран есть основания напомнить и миру, и самой Организации Объединенных Наций о том, что может произойти, когда кто-то объявляет о своих исключительных правах, строит однополярную систему, нагло вмешивается в дела других государств, будучи уверенным в полной безнаказанности", - заключила Матвиенко.
https://ria.ru/20230204/ssha-1849692140.html
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ирак, колин пауэлл, оон, центральное разведывательное управление (цру), совет федерации рф, саддам хусейн
Ирак, Колин Пауэлл, ООН, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Совет Федерации РФ, Саддам Хусейн
07:51 05.02.2023 (обновлено: 07:55 05.02.2023)
 
Матвиенко призвала поднять тему "пробирки Колина Пауэлла" на площадке ООН

Матвиенко призвала на площадке ООН вновь поднять тему "пробирки Колина Пауэлла"

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Матвиенко призвала на площадке ООН вновь поднять тему "пробирки Колина Пауэлла", которая повлекла за собой бомбардировки Ирака, отметив, что это преступление не имеет срока давности.
Пауэлл 5 февраля 2003 года на заседании Совбеза ООН заявил, что получил информацию об имеющихся у иракского лидера Саддама Хусейна технологиях производства биологического оружия, и продемонстрировал пробирку с белым порошком. Многие сделали вывод, что это образец производимых в Ираке средств массового уничтожения. Позднее выяснилось, что ЦРУ дезинформировало власти, биологического оружия в Ираке не нашли, а госсекретарь пояснял, что фальшивую пробирку он показывал для убедительности.
Госсекретарь Колин Пауэлл показывает пробирку, в которой, по его утверждению, находятся образцы иракского оружия массового поражения, на заседании Совета Безопасности ООН. 5 февраля 2003 - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
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"Полагаю, было бы правильным, если бы этот сюжет о чудовищной лжи, приведшей к огромной трагедии, четко и однозначно прозвучал в ближайшее время на площадке ООН, где 20 лет назад начинали разворачиваться события", - написала она в своём телеграм-канале.
"Это преступление без срока давности. И таким оно должно оставаться в памяти человечества. Наша задача - делать все, чтобы не дать стереть правду о произошедшем и о виновниках той трагедии… Не позволить ускользнуть от суда истории тем, кто принимал эти решения, кто разрабатывал планы. Их имена известны…", - обратила внимание политик.
Матвиенко отметила, что последующие за преступлением бомбардировки Ирака по последствиям имеют все основания "стоять в одном ряду с ядерной атакой на Хиросиму и Нагасаки".
Спикер также подчеркнула, что "из-за целенаправленной лжи было разрушено независимое государство, уничтожены памятники древнейших цивилизаций", а в регионе наступил тяжелейший гуманитарный кризис.
"Уверена, у целого ряда стран есть основания напомнить и миру, и самой Организации Объединенных Наций о том, что может произойти, когда кто-то объявляет о своих исключительных правах, строит однополярную систему, нагло вмешивается в дела других государств, будучи уверенным в полной безнаказанности", - заключила Матвиенко.
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ИракКолин ПауэллООНЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Совет Федерации РФСаддам Хусейн
 
 
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