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"Сделал предложение в зале суда": как живут жены серийных убийц - РИА Новости, 05.02.2023
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"Сделал предложение в зале суда": как живут жены серийных убийц
"Сделал предложение в зале суда": как живут жены серийных убийц - РИА Новости, 05.02.2023
"Сделал предложение в зале суда": как живут жены серийных убийц
Истории жен серийных убийц шокируют не меньше, чем преступления их мужей. Некоторые женщины годами не знали, что живут бок о бок с преступниками, другие и вовсе РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T08:00
2023-02-05T08:00
феодосия
вашингтон (штат)
убийство
жена
казнь
самоубийство
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Истории жен серийных убийц шокируют не меньше, чем преступления их мужей. Некоторые женщины годами не знали, что живут бок о бок с преступниками, другие и вовсе были соучастницами.Феодосия ЧикатилоЗа 12 лет Андрей Чикатило убил до 65 человек, однако его жена Феодосия до последнего не догадывалась, с кем состоит в браке.По советским меркам Андрей был идеальным мужем: не имел вредных привычек и откладывал деньги на "Москвич". Смущало Феодосию лишь то, что он часто менял работу. Из школы-интерната его выгнали за приставания к ученицам. Из ПТУ — тоже за домогательства.Позже Феодосия стала замечать на его одежде грязь и кровь, но тот оправдывался рабочими травмами. Когда маньяка арестовали — супруга не поверила следователям. Убедила лишь видеокассета, где Андрей показывал "могилу" последней жертвы.Горожане терпеть соседство с женой серийного убийцы не хотели. Однажды дверь в ее квартиру подожгли. Феодосия сменила документы и исчезла. По словам одного из следователей, она умерла в середине нулевых.Розмари УэстЭта девушка была не просто женой маньяка Фреда Уэста, но и соучастницей.Оба супруга росли в нездоровых условиях. У Розмари в роду были психически больные, а семью Уэста подозревали в инцесте.Когда они познакомились, Розмари была несовершеннолетней. По инициативе Фреда девушка работала проституткой, чтобы прокормить семью.Они завели восемь детей, жизнь которых превратили в настоящий кошмар: запирали в темном подвале и избивали. Некоторым приходилось терпеть домогательства со стороны отца.Но на этом Уэсты не остановились. В компании с мужем Розмари заманивала в дом беспризорников — как правило, молодежь. Их насиловали, записывая процесс на видео, после чего убивали. Жертвами супругов стали и двое собственных детей.Преступников арестовали в 1994 году. В их доме обнаружили останки пяти человек. Но, как выяснило следствие, убили они десять. Суд приговорил обоих к пожизненному заключению. Фред покончил с собой, Розмари же до сих пор сидит в тюрьме.Марлин Майерс и Кэрол ХоффДо своего ареста в 1978 году один из самых известных маньяков Америки Джон Уэйн Гейси убил 33 человека.Он был дважды женат. Первая супруга — девушка по имени Марлин Майерс. Их брак закончился разводом после того, как Гейси арестовали за изнасилование несовершеннолетнего.Оказавшись на свободе, он снова женился — на Кэрол Хофф. Сначала девушка была очарована Джоном, но позже начала замечать странные вещи. Муж приводил домой мальчиков-подростков, вел себя неадекватно. Девушка часто жаловалась на смрад, который доносился из подвала дома, где маньяк прятал тела. Вскоре Кэрол подала на развод.Когда обнаружили жертв Гейси, она уверяла, что "никогда не боялась его" и не может поверить в то, что экс-супруг был серийным убийцей.Кэрол Энн БунВ отличие от остальных женщин из списка, Кэрол вышла замуж за своего возлюбленного Теда Банди уже после того, как того обвинили в убийстве 36 женщин.Пара познакомилась на работе — в Департаменте энергетики штата Вашингтон. Тед произвел на Бун впечатление застенчивого человека. На самом же деле он был хитрым манипулятором, а Бун — лишь одной из многих, кто попал под его чары.В суде Кэрол заявляла, что Банди невиновен. Предложение маньяк сделал ей прямо в зале заседаний.Свидания в тюрьме им запрещали, однако Кэрол подкупила охранника, чтобы постоянно встречаться с супругом. Вскоре она забеременела и родила дочь.Перед казнью убийце удалось увидеть ребенка. Сохранилось фото, где семья позирует в камере смертников.В 1989 году Банди казнили, что стало с его женой и ребенком — остается загадкой.
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феодосия
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феодосия, вашингтон (штат), убийство, жена, казнь, самоубийство
Феодосия, Вашингтон (штат), Убийство, жена, Казнь, Самоубийство
08:00 05.02.2023
 

"Сделал предложение в зале суда": как живут жены серийных убийц

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкВо время суда над одним из самых известных советских серийных убийц Андреем Чикатило
Во время суда над одним из самых известных советских серийных убийц Андреем Чикатило - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Истории жен серийных убийц шокируют не меньше, чем преступления их мужей. Некоторые женщины годами не знали, что живут бок о бок с преступниками, другие и вовсе были соучастницами.

Феодосия Чикатило

За 12 лет Андрей Чикатило убил до 65 человек, однако его жена Феодосия до последнего не догадывалась, с кем состоит в браке.
По советским меркам Андрей был идеальным мужем: не имел вредных привычек и откладывал деньги на "Москвич". Смущало Феодосию лишь то, что он часто менял работу. Из школы-интерната его выгнали за приставания к ученицам. Из ПТУ — тоже за домогательства.
Позже Феодосия стала замечать на его одежде грязь и кровь, но тот оправдывался рабочими травмами. Когда маньяка арестовали — супруга не поверила следователям. Убедила лишь видеокассета, где Андрей показывал "могилу" последней жертвы.
© Предоставлено Okko Кадр из сериала "Чикатило"
Кадр из сериала Чикатило
© Предоставлено Okko
Кадр из сериала "Чикатило"
Горожане терпеть соседство с женой серийного убийцы не хотели. Однажды дверь в ее квартиру подожгли. Феодосия сменила документы и исчезла. По словам одного из следователей, она умерла в середине нулевых.

Розмари Уэст

Эта девушка была не просто женой маньяка Фреда Уэста, но и соучастницей.
Оба супруга росли в нездоровых условиях. У Розмари в роду были психически больные, а семью Уэста подозревали в инцесте.
Когда они познакомились, Розмари была несовершеннолетней. По инициативе Фреда девушка работала проституткой, чтобы прокормить семью.
© AP Photo / PAСерийные убийцы Розмари и Фред Уэст
Серийные убийцы Розмари и Фред Уэст - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / PA
Серийные убийцы Розмари и Фред Уэст
Они завели восемь детей, жизнь которых превратили в настоящий кошмар: запирали в темном подвале и избивали. Некоторым приходилось терпеть домогательства со стороны отца.
Но на этом Уэсты не остановились. В компании с мужем Розмари заманивала в дом беспризорников — как правило, молодежь. Их насиловали, записывая процесс на видео, после чего убивали. Жертвами супругов стали и двое собственных детей.
Преступников арестовали в 1994 году. В их доме обнаружили останки пяти человек. Но, как выяснило следствие, убили они десять. Суд приговорил обоих к пожизненному заключению. Фред покончил с собой, Розмари же до сих пор сидит в тюрьме.

Марлин Майерс и Кэрол Хофф

До своего ареста в 1978 году один из самых известных маньяков Америки Джон Уэйн Гейси убил 33 человека.
Он был дважды женат. Первая супруга — девушка по имени Марлин Майерс. Их брак закончился разводом после того, как Гейси арестовали за изнасилование несовершеннолетнего.
Михаил Попков. Архив - РИА Новости, 1920, 27.03.2017
27 марта 2017, 18:45
Самые известные серийные убийцы в СССР и России
Оказавшись на свободе, он снова женился — на Кэрол Хофф. Сначала девушка была очарована Джоном, но позже начала замечать странные вещи. Муж приводил домой мальчиков-подростков, вел себя неадекватно. Девушка часто жаловалась на смрад, который доносился из подвала дома, где маньяк прятал тела. Вскоре Кэрол подала на развод.
Когда обнаружили жертв Гейси, она уверяла, что "никогда не боялась его" и не может поверить в то, что экс-супруг был серийным убийцей.

Кэрол Энн Бун

В отличие от остальных женщин из списка, Кэрол вышла замуж за своего возлюбленного Теда Банди уже после того, как того обвинили в убийстве 36 женщин.
Пара познакомилась на работе — в Департаменте энергетики штата Вашингтон. Тед произвел на Бун впечатление застенчивого человека. На самом же деле он был хитрым манипулятором, а Бун — лишь одной из многих, кто попал под его чары.
© Public domainПолицейское фото Теда Банди. 1980 год
Полицейское фото Теда Банди. 1980 года
© Public domain
Полицейское фото Теда Банди. 1980 год
В суде Кэрол заявляла, что Банди невиновен. Предложение маньяк сделал ей прямо в зале заседаний.
Свидания в тюрьме им запрещали, однако Кэрол подкупила охранника, чтобы постоянно встречаться с супругом. Вскоре она забеременела и родила дочь.
Перед казнью убийце удалось увидеть ребенка. Сохранилось фото, где семья позирует в камере смертников.
В 1989 году Банди казнили, что стало с его женой и ребенком — остается загадкой.
 
ФеодосияВашингтон (штат)УбийствоженаКазньСамоубийство
 
 
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