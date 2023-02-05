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Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 05.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230205/makeevka-1849804366.html
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 05.02.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив три снаряда калибром 155 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T02:52
2023-02-05T02:52
специальная военная операция на украине
макеевка
украина
донецкая народная республика
владимир путин
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив три снаряда калибром 155 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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макеевка, украина, донецкая народная республика, владимир путин, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, СЦКК, НАТО
02:52 05.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Макеевку

ВСУ выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда "натовского" калибра

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия обстрела Макеевки в ДНР
Последствия обстрела Макеевки в ДНР - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия обстрела Макеевки в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив три снаряда калибром 155 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению 21.45 - н.п. Ласточкино – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в заявлении в Telegram-канале представительства.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинСЦККНАТО
 
 
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