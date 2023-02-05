https://ria.ru/20230205/lukashenko-1849898000.html

Пресс-секретарь Лукашенко с иронией прокомментировала фейки о его особняках

Пресс-секретарь Лукашенко с иронией прокомментировала фейки о его особняках - РИА Новости, 05.02.2023

Пресс-секретарь Лукашенко с иронией прокомментировала фейки о его особняках

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт с иронией отозвалась о фейках про заграничные капиталы и особняки Александра Лукашенко. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T21:00

2023-02-05T21:00

2023-02-05T21:01

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 5 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт с иронией отозвалась о фейках про заграничные капиталы и особняки Александра Лукашенко. "Что касается особняков, капиталов и так далее… Вы знаете, на все эти вопросы наш президент ответил уже очень давно. И я здесь ничего нового вам однозначно не скажу. Только лишь повторю то, что было сказано президентом уже много лет назад: капиталы - если кто-то из тех, кто сейчас их усиленно ищет (а вообще, только лишь пишет про них), их найдет, вот пусть он их сразу же и мгновенно забирает себе. Если они найдут этот самый особняк, пусть заселяются в него хоть завтра", - цитирует Наталью Эйсмонт информагентство Белта. "Хотя зачем завтра? Можно и сегодня заселяться туда и жить. На самом деле это так. И ничего более", - добавила пресс-секретарь белорусского лидера.

https://ria.ru/20230131/zimbabve-1848708779.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко