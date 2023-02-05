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Пресс-секретарь Лукашенко с иронией прокомментировала фейки о его особняках - РИА Новости, 05.02.2023
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Пресс-секретарь Лукашенко с иронией прокомментировала фейки о его особняках
Пресс-секретарь Лукашенко с иронией прокомментировала фейки о его особняках - РИА Новости, 05.02.2023
Пресс-секретарь Лукашенко с иронией прокомментировала фейки о его особняках
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт с иронией отозвалась о фейках про заграничные капиталы и особняки Александра Лукашенко. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T21:00
2023-02-05T21:01
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 5 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт с иронией отозвалась о фейках про заграничные капиталы и особняки Александра Лукашенко. "Что касается особняков, капиталов и так далее… Вы знаете, на все эти вопросы наш президент ответил уже очень давно. И я здесь ничего нового вам однозначно не скажу. Только лишь повторю то, что было сказано президентом уже много лет назад: капиталы - если кто-то из тех, кто сейчас их усиленно ищет (а вообще, только лишь пишет про них), их найдет, вот пусть он их сразу же и мгновенно забирает себе. Если они найдут этот самый особняк, пусть заселяются в него хоть завтра", - цитирует Наталью Эйсмонт информагентство Белта. "Хотя зачем завтра? Можно и сегодня заселяться туда и жить. На самом деле это так. И ничего более", - добавила пресс-секретарь белорусского лидера.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
21:00 05.02.2023 (обновлено: 21:01 05.02.2023)
 
Пресс-секретарь Лукашенко с иронией прокомментировала фейки о его особняках

Пресс-секретарь Эйсмонт предложила тем, кто найдет особняк Лукашенко, заселиться в него

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт. Архивное фото
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МИНСК, 5 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт с иронией отозвалась о фейках про заграничные капиталы и особняки Александра Лукашенко.
"Что касается особняков, капиталов и так далее… Вы знаете, на все эти вопросы наш президент ответил уже очень давно. И я здесь ничего нового вам однозначно не скажу. Только лишь повторю то, что было сказано президентом уже много лет назад: капиталы - если кто-то из тех, кто сейчас их усиленно ищет (а вообще, только лишь пишет про них), их найдет, вот пусть он их сразу же и мгновенно забирает себе. Если они найдут этот самый особняк, пусть заселяются в него хоть завтра", - цитирует Наталью Эйсмонт информагентство Белта.
"Хотя зачем завтра? Можно и сегодня заселяться туда и жить. На самом деле это так. И ничего более", - добавила пресс-секретарь белорусского лидера.
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