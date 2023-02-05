Большая пресс-конференция Лукашенко пройдет в феврале
Пресс-секретарь Эйсмонт: Лукашенко даст большую пресс-конференцию в прямом эфире в феврале
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко беседует с президентом России Владимиром Путиным во время поездки на космодром Восточный
МИНСК, 5 фев - РИА Новости. В феврале состоится традиционное мероприятие "Большой разговор с Президентом", в ходе которого глава белорусского государства Александр Лукашенко в прямом эфире будет общаться с журналистами, блогерами и представителями общественности, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
"Журналистов и ваших коллег более всего интересует возможность самим лично поговорить с главой государства. Хочу проанонсировать: в феврале у нас запланирован "Большой разговор с Президентом". Он, как обычно, пройдет в широком составе. Мы приглашаем наших журналистов, блогеров, общественников к максимально открытому разговору с президентом в прямом эфире", - цитирует Наталью Эйсмонт Telegram-канал Sputnik Беларусь.
Пресс-секретарь президента Белоруссии отметила, что специально была сделана пауза в полтора года. Предыдущее подобное мероприятие состоялось 9 августа 2021 года.
"Нам очень важно было после непростого, но неплохого 2022 года дать возможность журналистам вместе с президентом подвести его итоги. Сейчас уже, по окончании января, мы имеем всю статистику. И этот разговор, думаю, во многом будет посвящен итогам 2022 года. Но не только. Как обычно, президент будет максимально открыт и ответит на все вопросы журналистов", - рассказала Наталья Эйсмонт.
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