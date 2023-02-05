https://ria.ru/20230205/lukashenko-1849882992.html

Большая пресс-конференция Лукашенко пройдет в феврале

Большая пресс-конференция Лукашенко пройдет в феврале - РИА Новости, 05.02.2023

Большая пресс-конференция Лукашенко пройдет в феврале

В феврале состоится традиционное мероприятие "Большой разговор с Президентом", в ходе которого глава белорусского государства Александр Лукашенко в прямом эфире РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T18:45

2023-02-05T18:45

2023-02-05T18:45

белоруссия

александр лукашенко

в мире

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МИНСК, 5 фев - РИА Новости. В феврале состоится традиционное мероприятие "Большой разговор с Президентом", в ходе которого глава белорусского государства Александр Лукашенко в прямом эфире будет общаться с журналистами, блогерами и представителями общественности, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. Пресс-секретарь президента Белоруссии отметила, что специально была сделана пауза в полтора года. Предыдущее подобное мероприятие состоялось 9 августа 2021 года. "Нам очень важно было после непростого, но неплохого 2022 года дать возможность журналистам вместе с президентом подвести его итоги. Сейчас уже, по окончании января, мы имеем всю статистику. И этот разговор, думаю, во многом будет посвящен итогам 2022 года. Но не только. Как обычно, президент будет максимально открыт и ответит на все вопросы журналистов", - рассказала Наталья Эйсмонт.

https://ria.ru/20221231/kroliki-1842606254.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, александр лукашенко, в мире