https://ria.ru/20230205/lipaev-1849834148.html
Посол России пока остается в Эстонии
Посол России пока остается в Эстонии - РИА Новости, 05.02.2023
Посол России пока остается в Эстонии
Посол России в Эстонии Владимир Липаев после понижения Москвой уровня дипломатических отношений с эстонской стороной пока остается в Таллине, сообщили РИА... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T11:50
2023-02-05T11:50
2023-02-05T12:10
в мире
эстония
россия
таллин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152476/81/1524768136_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_1c868e6669c17e774560eeb0094cd2f6.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Посол России в Эстонии Владимир Липаев после понижения Москвой уровня дипломатических отношений с эстонской стороной пока остается в Таллине, сообщили РИА Новости в посольстве России. "Нет пока", - ответили в посольстве на вопрос РИА Новости, покинул ли уже российский посол Эстонию. Ранее МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между странами. В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. В министерство был вызван эстонский посол. Он должен покинуть РФ 7 февраля. В Эстонии заявили позже, что посол России Липаев должен будет покинуть страну 7 февраля одновременно с выездом из России эстонского посла Маргуса Лайдре.
https://ria.ru/20230202/pamyatnik-1849113860.html
эстония
россия
таллин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152476/81/1524768136_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_342f2db5642521ffc9073dcbb8ca62f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, россия, таллин
В мире, Эстония, Россия, Таллин
11:50 05.02.2023 (обновлено: 12:10 05.02.2023)
Посол России пока остается в Эстонии
Посол России Липаев остается в Эстонии после понижения ровня дипломатических отношений
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Посол России в Эстонии Владимир Липаев после понижения Москвой уровня дипломатических отношений с эстонской стороной пока остается в Таллине, сообщили РИА Новости в посольстве России.
"Нет пока", - ответили в посольстве на вопрос РИА Новости, покинул ли уже российский посол Эстонию.
Ранее МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине
, подтверждающий линию на развал отношений между странами. В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. В министерство был вызван эстонский посол. Он должен покинуть РФ 7 февраля.
В Эстонии заявили позже, что посол России Липаев должен будет покинуть страну 7 февраля одновременно с выездом из России эстонского посла Маргуса Лайдре.