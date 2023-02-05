https://ria.ru/20230205/lipaev-1849834148.html

Посол России пока остается в Эстонии

Посол России пока остается в Эстонии - РИА Новости, 05.02.2023

Посол России пока остается в Эстонии

Посол России в Эстонии Владимир Липаев после понижения Москвой уровня дипломатических отношений с эстонской стороной пока остается в Таллине, сообщили РИА... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T11:50

2023-02-05T11:50

2023-02-05T12:10

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Посол России в Эстонии Владимир Липаев после понижения Москвой уровня дипломатических отношений с эстонской стороной пока остается в Таллине, сообщили РИА Новости в посольстве России. "Нет пока", - ответили в посольстве на вопрос РИА Новости, покинул ли уже российский посол Эстонию. Ранее МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между странами. В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. В министерство был вызван эстонский посол. Он должен покинуть РФ 7 февраля. В Эстонии заявили позже, что посол России Липаев должен будет покинуть страну 7 февраля одновременно с выездом из России эстонского посла Маргуса Лайдре.

https://ria.ru/20230202/pamyatnik-1849113860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, эстония, россия, таллин