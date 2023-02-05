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Посол России пока остается в Эстонии - РИА Новости, 05.02.2023
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Посол России пока остается в Эстонии
Посол России пока остается в Эстонии - РИА Новости, 05.02.2023
Посол России пока остается в Эстонии
Посол России в Эстонии Владимир Липаев после понижения Москвой уровня дипломатических отношений с эстонской стороной пока остается в Таллине, сообщили РИА... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T11:50
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Посол России в Эстонии Владимир Липаев после понижения Москвой уровня дипломатических отношений с эстонской стороной пока остается в Таллине, сообщили РИА Новости в посольстве России. "Нет пока", - ответили в посольстве на вопрос РИА Новости, покинул ли уже российский посол Эстонию. Ранее МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между странами. В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. В министерство был вызван эстонский посол. Он должен покинуть РФ 7 февраля. В Эстонии заявили позже, что посол России Липаев должен будет покинуть страну 7 февраля одновременно с выездом из России эстонского посла Маргуса Лайдре.
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в мире, эстония, россия, таллин
В мире, Эстония, Россия, Таллин
11:50 05.02.2023 (обновлено: 12:10 05.02.2023)
 
Посол России пока остается в Эстонии

Посол России Липаев остается в Эстонии после понижения ровня дипломатических отношений

© Фото : Посольство России в Эстонии в FacebookЗдание посольства РФ в Эстонии
Здание посольства РФ в Эстонии - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© Фото : Посольство России в Эстонии в Facebook
Здание посольства РФ в Эстонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Посол России в Эстонии Владимир Липаев после понижения Москвой уровня дипломатических отношений с эстонской стороной пока остается в Таллине, сообщили РИА Новости в посольстве России.
"Нет пока", - ответили в посольстве на вопрос РИА Новости, покинул ли уже российский посол Эстонию.
Ранее МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между странами. В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. В министерство был вызван эстонский посол. Он должен покинуть РФ 7 февраля.
В Эстонии заявили позже, что посол России Липаев должен будет покинуть страну 7 февраля одновременно с выездом из России эстонского посла Маргуса Лайдре.
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