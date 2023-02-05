00:29 05.02.2023 (обновлено: 05:35 05.02.2023)
Канада отправила Украине первый танк Leopard 2
Министр обороны Канады Ананд заявила об отправке первого танка Leopard 2 на Украину
© AP Photo / Mindaugas KulbisТанк Leopard 2
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Танк Leopard 2. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Канада отправила Украине первый из нескольких запланированных к передаче танков Leopard 2, заявила в субботу министр обороны североамериканской страны Анита Ананд.
"Сегодня самолет ВВС Канады покинул Галифакс с первым основным боевым танком Leopard 2 на борту, который наша страна передает Украине. Канада поддерживает народ Украины, и мы продолжим обеспечивать ВСУ средствами, необходимыми ей для победы", - написала Ананд в своем аккаунте в Twitter, прикрепив фотографии с погрузки танка на борт.
В общей сложности правительство Канады намерено передать Украине четыре находящихся на балансе минобороны танка такого типа. По словам министра, поставки должны состояться в ближайшие недели.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.