https://ria.ru/20230205/leopard-1849798550.html

Канада отправила Украине первый танк Leopard 2

Канада отправила Украине первый танк Leopard 2 - РИА Новости, 05.02.2023

Канада отправила Украине первый танк Leopard 2

Канада отправила Украине первый из нескольких запланированных к передаче танков Leopard 2, заявила в субботу министр обороны североамериканской страны Анита... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T00:29

2023-02-05T00:29

2023-02-05T05:35

украина

россия

канада

анита ананд

сергей лавров

дмитрий песков

нато

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Канада отправила Украине первый из нескольких запланированных к передаче танков Leopard 2, заявила в субботу министр обороны североамериканской страны Анита Ананд.В общей сложности правительство Канады намерено передать Украине четыре находящихся на балансе минобороны танка такого типа. По словам министра, поставки должны состояться в ближайшие недели.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230203/leopard-1849631658.html

украина

россия

канада

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украина, россия, канада, анита ананд, сергей лавров, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины