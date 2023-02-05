https://ria.ru/20230205/lavrov-1849896726.html

Лавров прибыл с визитом в Ирак

Лавров прибыл с визитом в Ирак - РИА Новости, 05.02.2023

Лавров прибыл с визитом в Ирак

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в воскресенье вечером с визитом в Ирак, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T20:36

2023-02-05T20:36

2023-02-05T20:37

в мире

ирак

сергей лавров

фуад хусейн

абдуллатыф рашид

россия

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БАГДАД, 5 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в воскресенье вечером с визитом в Ирак, передает корреспондент РИА Новости. Как ожидается, в понедельник Лавров проведет переговоры с главой МИД страны Фуадом Хусейном, премьер-министром Мухаммедом ас-Судани, президентом Абдуллатыфом Рашидом, спикером парламента Мухаммедом Аль-Хальбуси, бывшим премьер-министром Ирака, главой коалиции "Государство закона" Нури Аль-Малики. Предыдущий визит Лаврова в Ирак состоялся в октябре 2019 года, тогда он посетил с визитом Багдад и Эрбиль, где встретился с представителями высшего руководства страны и властей Курдского автономного района. Ирак станет первой точкой в турне Лаврова, далее он отправится с визитом в Мали, Мавританию и Судан.

https://ria.ru/20221212/vtorzhenie-1838185919.html

ирак

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в мире, ирак, сергей лавров, фуад хусейн, абдуллатыф рашид, россия