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Лавров прибыл с визитом в Ирак - РИА Новости, 05.02.2023
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Лавров прибыл с визитом в Ирак
Лавров прибыл с визитом в Ирак - РИА Новости, 05.02.2023
Лавров прибыл с визитом в Ирак
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в воскресенье вечером с визитом в Ирак, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T20:36
2023-02-05T20:37
в мире
ирак
сергей лавров
фуад хусейн
абдуллатыф рашид
россия
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БАГДАД, 5 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в воскресенье вечером с визитом в Ирак, передает корреспондент РИА Новости. Как ожидается, в понедельник Лавров проведет переговоры с главой МИД страны Фуадом Хусейном, премьер-министром Мухаммедом ас-Судани, президентом Абдуллатыфом Рашидом, спикером парламента Мухаммедом Аль-Хальбуси, бывшим премьер-министром Ирака, главой коалиции "Государство закона" Нури Аль-Малики. Предыдущий визит Лаврова в Ирак состоялся в октябре 2019 года, тогда он посетил с визитом Багдад и Эрбиль, где встретился с представителями высшего руководства страны и властей Курдского автономного района. Ирак станет первой точкой в турне Лаврова, далее он отправится с визитом в Мали, Мавританию и Судан.
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в мире, ирак, сергей лавров, фуад хусейн, абдуллатыф рашид, россия
В мире, Ирак, Сергей Лавров, Фуад Хусейн, Абдуллатыф Рашид, Россия
20:36 05.02.2023 (обновлено: 20:37 05.02.2023)
 
Лавров прибыл с визитом в Ирак

Глава МИД России Лавров прибыл с визитом в Ирак

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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БАГДАД, 5 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в воскресенье вечером с визитом в Ирак, передает корреспондент РИА Новости.
Как ожидается, в понедельник Лавров проведет переговоры с главой МИД страны Фуадом Хусейном, премьер-министром Мухаммедом ас-Судани, президентом Абдуллатыфом Рашидом, спикером парламента Мухаммедом Аль-Хальбуси, бывшим премьер-министром Ирака, главой коалиции "Государство закона" Нури Аль-Малики.
Предыдущий визит Лаврова в Ирак состоялся в октябре 2019 года, тогда он посетил с визитом Багдад и Эрбиль, где встретился с представителями высшего руководства страны и властей Курдского автономного района.
Ирак станет первой точкой в турне Лаврова, далее он отправится с визитом в Мали, Мавританию и Судан.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря 2022, 20:10
Захарова: Украина поддержала авантюру США по незаконному вторжению в Ирак
 
В миреИракСергей ЛавровФуад ХусейнАбдуллатыф РашидРоссия
 
 
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