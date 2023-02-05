В Турции назвали последний козырь, оставшийся у США
Sabah: у США из козырей остался язык угроз, который постепенно теряет эффективность
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаг США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаг США. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Сегодняшний мир уже не тот, каким он представляется Соединенным Штатам, и у Вашингтона остался последний козырь — язык угроз, и даже он уже не так эффективен, говорится в статье турецкой газеты Sabah.
Как отмечает автор материала, внешняя политика США за последние годы постепенно утрачивает свой "импульс". "Самое большое доказательство в поддержку этого тезиса состоит в том, что у Вашингтона, который при каждом удобном случае гордится своей мягкой силой, теперь осталась лишь одна козырная карта в руках: язык угроз", - пишет он.
Соединенные Штаты на протяжении многих лет использовали множество вариантов воздействия, от односторонних санкций до международной изоляции и даже военного вторжения и госпереворотов, указывается в статье. Часть этих инструментов США пытались применить и против Турции, однако после попытки госпереворота в июле 2016 года они столкнулись с "совершенно другой" Анкарой, по этой причине в отношении нее сейчас часто используется язык угроз и условий, так как другого "оружия" не осталось.
"В духе "не сделаешь этого — не дадим то, не прекратишь — заплатишь". С такой риторикой мы часто сталкивались во время приобретения российских систем противовоздушной обороны С-400", - отмечает Sabah. В последнее время данный метод вновь в действии, подчеркивает автор.
Сейчас аналогичный процесс происходит в отношении истребителей F-16, запрашиваемых Турцией. Когда сделка дошла до стадии одобрения в конгрессе, на сцене появились американские сенаторы, попытавшиеся преподнести в качестве условия продажи самолетов одобрение Анкарой членства Швеции и Финляндии в НАТО.
После этого в Турции дали понять, что эти усилия будут тщетными, указав на то, что страна продолжает рассматривать другие альтернативы и развитие собственных возможностей. "И пока в Турции существует такое видение, нас не напугать никакими угрозами", - резюмирует издание.
В четверг группа сенаторов США от обеих политических партий потребовала от президента Джо Байдена отложить продажу Турции истребителей F-16 до момента, пока та не одобрит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. В ответ официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что блокировка продажи F-16 навредит лишь США, а Анкара в этом случае продолжит развивать свою оборонную промышленность. По словам Калына, если конгресс связывает вопрос продажи истребителей со вступлением двух стран в НАТО, то они могут ждать долго.
США ранее исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 в наказание за покупку российских систем ПВО С-400. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил об американском предложении приобрести другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Сделку предстоит согласовать в конгрессе, где у нее есть влиятельные противники.
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