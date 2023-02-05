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В Турции назвали последний козырь, оставшийся у США - РИА Новости, 05.02.2023
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В Турции назвали последний козырь, оставшийся у США
В Турции назвали последний козырь, оставшийся у США - РИА Новости, 05.02.2023
В Турции назвали последний козырь, оставшийся у США
Сегодняшний мир уже не тот, каким он представляется Соединенным Штатам, и у Вашингтона остался последний козырь — язык угроз, и даже он уже не так эффективен,... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T06:06
2023-02-05T06:06
в мире
турция
сша
ибрагим калын
джо байден
нато
f-16
с-400 «триумф»
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Сегодняшний мир уже не тот, каким он представляется Соединенным Штатам, и у Вашингтона остался последний козырь — язык угроз, и даже он уже не так эффективен, говорится в статье турецкой газеты Sabah.Как отмечает автор материала, внешняя политика США за последние годы постепенно утрачивает свой "импульс". "Самое большое доказательство в поддержку этого тезиса состоит в том, что у Вашингтона, который при каждом удобном случае гордится своей мягкой силой, теперь осталась лишь одна козырная карта в руках: язык угроз", - пишет он.Соединенные Штаты на протяжении многих лет использовали множество вариантов воздействия, от односторонних санкций до международной изоляции и даже военного вторжения и госпереворотов, указывается в статье. Часть этих инструментов США пытались применить и против Турции, однако после попытки госпереворота в июле 2016 года они столкнулись с "совершенно другой" Анкарой, по этой причине в отношении нее сейчас часто используется язык угроз и условий, так как другого "оружия" не осталось."В духе "не сделаешь этого — не дадим то, не прекратишь — заплатишь". С такой риторикой мы часто сталкивались во время приобретения российских систем противовоздушной обороны С-400", - отмечает Sabah. В последнее время данный метод вновь в действии, подчеркивает автор.Сейчас аналогичный процесс происходит в отношении истребителей F-16, запрашиваемых Турцией. Когда сделка дошла до стадии одобрения в конгрессе, на сцене появились американские сенаторы, попытавшиеся преподнести в качестве условия продажи самолетов одобрение Анкарой членства Швеции и Финляндии в НАТО.После этого в Турции дали понять, что эти усилия будут тщетными, указав на то, что страна продолжает рассматривать другие альтернативы и развитие собственных возможностей. "И пока в Турции существует такое видение, нас не напугать никакими угрозами", - резюмирует издание.В четверг группа сенаторов США от обеих политических партий потребовала от президента Джо Байдена отложить продажу Турции истребителей F-16 до момента, пока та не одобрит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. В ответ официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что блокировка продажи F-16 навредит лишь США, а Анкара в этом случае продолжит развивать свою оборонную промышленность. По словам Калына, если конгресс связывает вопрос продажи истребителей со вступлением двух стран в НАТО, то они могут ждать долго.США ранее исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 в наказание за покупку российских систем ПВО С-400. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил об американском предложении приобрести другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Сделку предстоит согласовать в конгрессе, где у нее есть влиятельные противники.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230203/turtsiya-1849561229.html
https://ria.ru/20230126/nato-1847312256.html
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в мире, турция, сша, ибрагим калын, джо байден, нато, f-16, с-400 «триумф», f-35
В мире, Турция, США, Ибрагим Калын, Джо Байден, НАТО, F-16, С-400 «Триумф», F-35
06:06 05.02.2023
 
В Турции назвали последний козырь, оставшийся у США

Sabah: у США из козырей остался язык угроз, который постепенно теряет эффективность

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаг США. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Сегодняшний мир уже не тот, каким он представляется Соединенным Штатам, и у Вашингтона остался последний козырь — язык угроз, и даже он уже не так эффективен, говорится в статье турецкой газеты Sabah.
Как отмечает автор материала, внешняя политика США за последние годы постепенно утрачивает свой "импульс". "Самое большое доказательство в поддержку этого тезиса состоит в том, что у Вашингтона, который при каждом удобном случае гордится своей мягкой силой, теперь осталась лишь одна козырная карта в руках: язык угроз", - пишет он.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 15:45
США потребовали от Турции прекратить экспорт товаров в Россию, пишут СМИ
Соединенные Штаты на протяжении многих лет использовали множество вариантов воздействия, от односторонних санкций до международной изоляции и даже военного вторжения и госпереворотов, указывается в статье. Часть этих инструментов США пытались применить и против Турции, однако после попытки госпереворота в июле 2016 года они столкнулись с "совершенно другой" Анкарой, по этой причине в отношении нее сейчас часто используется язык угроз и условий, так как другого "оружия" не осталось.
"В духе "не сделаешь этого — не дадим то, не прекратишь — заплатишь". С такой риторикой мы часто сталкивались во время приобретения российских систем противовоздушной обороны С-400", - отмечает Sabah. В последнее время данный метод вновь в действии, подчеркивает автор.
Сейчас аналогичный процесс происходит в отношении истребителей F-16, запрашиваемых Турцией. Когда сделка дошла до стадии одобрения в конгрессе, на сцене появились американские сенаторы, попытавшиеся преподнести в качестве условия продажи самолетов одобрение Анкарой членства Швеции и Финляндии в НАТО.
После этого в Турции дали понять, что эти усилия будут тщетными, указав на то, что страна продолжает рассматривать другие альтернативы и развитие собственных возможностей. "И пока в Турции существует такое видение, нас не напугать никакими угрозами", - резюмирует издание.
В четверг группа сенаторов США от обеих политических партий потребовала от президента Джо Байдена отложить продажу Турции истребителей F-16 до момента, пока та не одобрит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. В ответ официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что блокировка продажи F-16 навредит лишь США, а Анкара в этом случае продолжит развивать свою оборонную промышленность. По словам Калына, если конгресс связывает вопрос продажи истребителей со вступлением двух стран в НАТО, то они могут ждать долго.
США ранее исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 в наказание за покупку российских систем ПВО С-400. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил об американском предложении приобрести другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Сделку предстоит согласовать в конгрессе, где у нее есть влиятельные противники.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на заседании НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 08:00
"Никакой НАТО": что вынудит Турцию пустить Швецию в альянс
 
В миреТурцияСШАИбрагим КалынДжо БайденНАТОF-16С-400 «Триумф»F-35
 
 
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