https://ria.ru/20230205/koronavirus-1849836110.html

В Москве за сутки госпитализировали 113 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 113 человек с COVID-19 - РИА Новости, 05.02.2023

В Москве за сутки госпитализировали 113 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 2382 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T12:00

2023-02-05T12:00

2023-02-05T12:00

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 2382 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 2382, госпитализированы - 113 человек, выздоровел - 1470 человек, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне были выявлены 2337 новых случаев заражения.

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва