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В Москве за сутки госпитализировали 113 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 113 человек с COVID-19 - РИА Новости, 05.02.2023
В Москве за сутки госпитализировали 113 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 2382 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T12:00
2023-02-05T12:00
2023-02-05T12:00
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москва
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 2382 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 2382, госпитализированы - 113 человек, выздоровел - 1470 человек, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне были выявлены 2337 новых случаев заражения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Москва
В Москве за сутки госпитализировали 113 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 2382 случая COVID-19, умерли 11 человек