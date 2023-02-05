https://ria.ru/20230205/konsulstva-1849872589.html

В Турции раскритиковали закрытие европейских консульств в Стамбуле

В Турции раскритиковали закрытие европейских консульств в Стамбуле - РИА Новости, 05.02.2023

В Турции раскритиковали закрытие европейских консульств в Стамбуле

Лидер турецких националистов Девлет Бахчели, который входит в альянс с правящей Партией справедливости и развития на предстоящих всеобщих выборах в стране,... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T17:13

2023-02-05T17:13

2023-02-05T17:13

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АНКАРА, 5 фев – РИА Новости. Лидер турецких националистов Девлет Бахчели, который входит в альянс с правящей Партией справедливости и развития на предстоящих всеобщих выборах в стране, назвал "позором" закрытие ряда европейских консульств в Стамбуле под якобы угрозой теракта. Генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Швейцарии и ФРГ в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей из-за угрозы терактов в центре города. Как сообщил РИА Новости дипломатический источник, послы были вызваны в МИД Турции, им было заявлено о неразумности такого поведения. В консульстве РФ сообщили, что оно продолжает работать в штатном режиме. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу назвал "психологической войной" против страны закрытие рядом европейских стран своих консульств в Стамбуле на фоне заявлений из США об угрозе терактов. Позже телеканал TRT передал, что угроза теракта, направленного против консульств Швеции и Нидерландов, а также религиозных объектов в Стамбуле, не подтвердилась. "Приспешники демона, оскорбляющие наши святыни, находятся на страже провокаций. Закрытие консульств 9 стран - это позор одним словом. США играли ведущую роль и мобилизовали своих марионеток. Дело чести для них – раскрыть источник угрозы. Закрытие консульств не вписывается ни в какие рамки", - сказал Бахчели, выступая в Текирдаге.

https://ria.ru/20230205/ukraina-1849847298.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, стамбул, турция