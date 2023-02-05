07:35 05.02.2023 (обновлено: 07:42 05.02.2023)
Шольц заявил о "консенсусе" с Зеленским в вопросе ударов по России
Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по отказу от ударов по России из западного оружия
© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Michael Sohn
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о договоренности с Владимиром Зеленским о том, что переданное Украине западное оружие не будет применяться по территории России.
"На этот счет существует консенсус", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в беседе с изданием Bild.
Накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что те, кто рассуждают, что отправка Западом оружия Украине и разрешение наносить удары по территории России будет способствовать началу переговоров, неправы — результат будет противоположным: за атаками против Крыма последуют удары возмездия.
Ранее США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Новый пакет включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS, сообщили в Пентагоне. В оборонном ведомстве отметили, что Штаты оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму, который Украина и страны Запада не признают российской территорией.
Россия направляла государствам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат военную технику для Киева, будут уничтожены силами ВКС России в соседней республике.