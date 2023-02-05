https://ria.ru/20230205/konsensus-1849812030.html

Шольц заявил о "консенсусе" с Зеленским в вопросе ударов по России

Шольц заявил о "консенсусе" с Зеленским в вопросе ударов по России - РИА Новости, 05.02.2023

Шольц заявил о "консенсусе" с Зеленским в вопросе ударов по России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о договоренности с Владимиром Зеленским о том, что переданное Украине западное оружие не будет применяться по территории... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T07:35

2023-02-05T07:35

2023-02-05T07:42

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о договоренности с Владимиром Зеленским о том, что переданное Украине западное оружие не будет применяться по территории России.Накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что те, кто рассуждают, что отправка Западом оружия Украине и разрешение наносить удары по территории России будет способствовать началу переговоров, неправы — результат будет противоположным: за атаками против Крыма последуют удары возмездия.Ранее США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Новый пакет включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS, сообщили в Пентагоне. В оборонном ведомстве отметили, что Штаты оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму, который Украина и страны Запада не признают российской территорией.Россия направляла государствам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат военную технику для Киева, будут уничтожены силами ВКС России в соседней республике.

https://ria.ru/20230204/krym-1849706838.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, россия, украина, сша, олаф шольц, владимир зеленский, дмитрий медведев, пентагон, вооруженные силы украины, bild