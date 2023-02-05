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Шольц заявил о "консенсусе" с Зеленским в вопросе ударов по России - РИА Новости, 05.02.2023
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Шольц заявил о "консенсусе" с Зеленским в вопросе ударов по России
Шольц заявил о "консенсусе" с Зеленским в вопросе ударов по России - РИА Новости, 05.02.2023
Шольц заявил о "консенсусе" с Зеленским в вопросе ударов по России
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о договоренности с Владимиром Зеленским о том, что переданное Украине западное оружие не будет применяться по территории... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T07:35
2023-02-05T07:42
в мире
россия
украина
сша
олаф шольц
владимир зеленский
дмитрий медведев
пентагон
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о договоренности с Владимиром Зеленским о том, что переданное Украине западное оружие не будет применяться по территории России.Накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что те, кто рассуждают, что отправка Западом оружия Украине и разрешение наносить удары по территории России будет способствовать началу переговоров, неправы — результат будет противоположным: за атаками против Крыма последуют удары возмездия.Ранее США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Новый пакет включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS, сообщили в Пентагоне. В оборонном ведомстве отметили, что Штаты оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму, который Украина и страны Запада не признают российской территорией.Россия направляла государствам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат военную технику для Киева, будут уничтожены силами ВКС России в соседней республике.
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в мире, россия, украина, сша, олаф шольц, владимир зеленский, дмитрий медведев, пентагон, вооруженные силы украины, bild
В мире, Россия, Украина, США, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, Пентагон, Вооруженные силы Украины, Bild
07:35 05.02.2023 (обновлено: 07:42 05.02.2023)
 
Шольц заявил о "консенсусе" с Зеленским в вопросе ударов по России

Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по отказу от ударов по России из западного оружия

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© AP Photo / Michael Sohn
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о договоренности с Владимиром Зеленским о том, что переданное Украине западное оружие не будет применяться по территории России.
"На этот счет существует консенсус", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в беседе с изданием Bild.
Накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что те, кто рассуждают, что отправка Западом оружия Украине и разрешение наносить удары по территории России будет способствовать началу переговоров, неправы — результат будет противоположным: за атаками против Крыма последуют удары возмездия.
Ранее США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Новый пакет включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS, сообщили в Пентагоне. В оборонном ведомстве отметили, что Штаты оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму, который Украина и страны Запада не признают российской территорией.
Россия направляла государствам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат военную технику для Киева, будут уничтожены силами ВКС России в соседней республике.
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В миреРоссияУкраинаСШАОлаф ШольцВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевПентагонВооруженные силы УкраиныBild
 
 
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