10:40 05.02.2023 (обновлено: 14:51 05.02.2023)
СМИ раскрыли, к каким последствиям приведет долгий конфликт на Украине
NYT: долгий конфликт на Украине приведет к мировой катастрофе
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в Артемовске
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в Артемовске. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Длительный конфликт на Украине повлечет за собой тяжелые последствия для Запада и всего мира, пишет обозреватель Росс Дутат в статье для The New York Times.
Помимо потенциальной войны между НАТО и Россией и ядерного противостояния, длительный конфликт, по мнению Дутата, приведет к тяжелому экономическому и демографическому состоянию послевоенной Украины, нанесет ущерб мировой экономике и повлияет на энергетический и продовольственный сектора. Из-за этого погибнут не только многие жители Европы, но и граждане более бедных стран по всему миру.
"И после затяжного конфликта Америка будет плохо подготовлена к угрозам как со стороны Китая, так и к любым другим сюрпризам, которые еще может преподнести этот век", — добавил автор материала.
Обозреватель предполагает, что если Запад хочет избежать потенциальной мировой катастрофы, ему придется пойти на условия Москвы для начала мирных переговоров.
"Но если следующая фаза конфликта покажет, что для достижения мира необходим такой компромисс, лучше пойти на него раньше, чем после еще многих сезонов страданий и смерти", — подытожил Дутат.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.