https://ria.ru/20230205/konflikt-1849827019.html

СМИ раскрыли, к каким последствиям приведет долгий конфликт на Украине

СМИ раскрыли, к каким последствиям приведет долгий конфликт на Украине - РИА Новости, 05.02.2023

СМИ раскрыли, к каким последствиям приведет долгий конфликт на Украине

Длительный конфликт на Украине повлечет за собой тяжелые последствия для Запада и всего мира, пишет обозреватель Росс Дутат в статье для The New York Times. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T10:40

2023-02-05T10:40

2023-02-05T14:51

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Длительный конфликт на Украине повлечет за собой тяжелые последствия для Запада и всего мира, пишет обозреватель Росс Дутат в статье для The New York Times.Несмотря на утверждения различных источников и политиков о том, что затяжной конфликт будет выгоден Украине и США, в действительности он дорого обойдется Киеву и Западу, им придется расплачиваться за него не только деньгами, но и жизнями многих людей, отметил журналист.Помимо потенциальной войны между НАТО и Россией и ядерного противостояния, длительный конфликт, по мнению Дутата, приведет к тяжелому экономическому и демографическому состоянию послевоенной Украины, нанесет ущерб мировой экономике и повлияет на энергетический и продовольственный сектора. Из-за этого погибнут не только многие жители Европы, но и граждане более бедных стран по всему миру.Обозреватель предполагает, что если Запад хочет избежать потенциальной мировой катастрофы, ему придется пойти на условия Москвы для начала мирных переговоров.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.

https://ria.ru/20230205/polsha-1849807163.html

https://ria.ru/20230205/porazhenie-1849803233.html

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в мире, украина, россия, сша, нато