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Нетаньяху заявил, что нашел с Путиным компромисс по Ближнему Востоку - РИА Новости, 05.02.2023
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Нетаньяху заявил, что нашел с Путиным компромисс по Ближнему Востоку
Нетаньяху заявил, что нашел с Путиным компромисс по Ближнему Востоку - РИА Новости, 05.02.2023
Нетаньяху заявил, что нашел с Путиным компромисс по Ближнему Востоку
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что нашел с президентом России Владимиром Путиным компромисс по интересам на Ближнем Востоке. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T09:32
2023-02-05T10:20
в мире
израиль
иран
сирия
владимир путин
биньямин нетаньяху
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ПАРИЖ, 5 фев — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что нашел с президентом России Владимиром Путиным компромисс по интересам на Ближнем Востоке. По словам премьера, Иран хочет создать армию и расположить ее в Сирии рядом с границей Израиля. Кроме того, Тегеран якобы стремится уничтожить еврейское государство и подвергнуть его жителей опасности, разработав ядерное оружие.Как добавил политик, два лидера решили "оставить друг друга в покое".Первого февраля Нетаньяху отмечал, что Израиль не хочет военной конфронтации с Россией.При этом он признал, что у двух стран "сложные отношения". По его словам, это связано с тем, что на границе с Сирией израильские и российские самолеты летают "на расстоянии плевка" друг от друга. Нетаньяху указал, что Тель-Авиву нужна свобода действий в воздухе, но она может привести к конфронтации с Москвой. Однако политик подчеркнул, что не хочет такого развития событий.
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в мире, израиль, иран, сирия, владимир путин, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Иран, Сирия, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху
09:32 05.02.2023 (обновлено: 10:20 05.02.2023)
 
Нетаньяху заявил, что нашел с Путиным компромисс по Ближнему Востоку

Нетаньяху заявил, что нашел с Путиным компромисс по интересам Израиля на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 фев — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что нашел с президентом России Владимиром Путиным компромисс по интересам на Ближнем Востоке.
По словам премьера, Иран хочет создать армию и расположить ее в Сирии рядом с границей Израиля. Кроме того, Тегеран якобы стремится уничтожить еврейское государство и подвергнуть его жителей опасности, разработав ядерное оружие.

"Изначально я сказал Путину: "Смотри, у нас есть выбор: мы можем идти к конфронтации или можем найти общий язык. Израиль действует свободно. <...> Мы не вмешиваемся в твои действия в Сирии, а ты оставляешь нас в покое". Мы нашли компромисс, который служит интересам Израиля, и, следовательно, Путин думает, что это не угрожает российским интересам", — заявил Нетаньяху французскому телеканалу LCI.

Как добавил политик, два лидера решили "оставить друг друга в покое".
Первого февраля Нетаньяху отмечал, что Израиль не хочет военной конфронтации с Россией.
При этом он признал, что у двух стран "сложные отношения". По его словам, это связано с тем, что на границе с Сирией израильские и российские самолеты летают "на расстоянии плевка" друг от друга. Нетаньяху указал, что Тель-Авиву нужна свобода действий в воздухе, но она может привести к конфронтации с Москвой. Однако политик подчеркнул, что не хочет такого развития событий.
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В миреИзраильИранСирияВладимир ПутинБиньямин Нетаньяху
 
 
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