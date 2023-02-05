09:32 05.02.2023 (обновлено: 10:20 05.02.2023)
Нетаньяху заявил, что нашел с Путиным компромисс по Ближнему Востоку
Нетаньяху заявил, что нашел с Путиным компромисс по интересам Израиля на Ближнем Востоке
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ПАРИЖ, 5 фев — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что нашел с президентом России Владимиром Путиным компромисс по интересам на Ближнем Востоке.
"Изначально я сказал Путину: "Смотри, у нас есть выбор: мы можем идти к конфронтации или можем найти общий язык. Израиль действует свободно. <...> Мы не вмешиваемся в твои действия в Сирии, а ты оставляешь нас в покое". Мы нашли компромисс, который служит интересам Израиля, и, следовательно, Путин думает, что это не угрожает российским интересам", — заявил Нетаньяху французскому телеканалу LCI.
Как добавил политик, два лидера решили "оставить друг друга в покое".
Первого февраля Нетаньяху отмечал, что Израиль не хочет военной конфронтации с Россией.
При этом он признал, что у двух стран "сложные отношения". По его словам, это связано с тем, что на границе с Сирией израильские и российские самолеты летают "на расстоянии плевка" друг от друга. Нетаньяху указал, что Тель-Авиву нужна свобода действий в воздухе, но она может привести к конфронтации с Москвой. Однако политик подчеркнул, что не хочет такого развития событий.