https://ria.ru/20230205/kompromiss-1849819690.html

Нетаньяху заявил, что нашел с Путиным компромисс по Ближнему Востоку

Нетаньяху заявил, что нашел с Путиным компромисс по Ближнему Востоку - РИА Новости, 05.02.2023

Нетаньяху заявил, что нашел с Путиным компромисс по Ближнему Востоку

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что нашел с президентом России Владимиром Путиным компромисс по интересам на Ближнем Востоке. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T09:32

2023-02-05T09:32

2023-02-05T10:20

в мире

израиль

иран

сирия

владимир путин

биньямин нетаньяху

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ПАРИЖ, 5 фев — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что нашел с президентом России Владимиром Путиным компромисс по интересам на Ближнем Востоке. По словам премьера, Иран хочет создать армию и расположить ее в Сирии рядом с границей Израиля. Кроме того, Тегеран якобы стремится уничтожить еврейское государство и подвергнуть его жителей опасности, разработав ядерное оружие.Как добавил политик, два лидера решили "оставить друг друга в покое".Первого февраля Нетаньяху отмечал, что Израиль не хочет военной конфронтации с Россией.При этом он признал, что у двух стран "сложные отношения". По его словам, это связано с тем, что на границе с Сирией израильские и российские самолеты летают "на расстоянии плевка" друг от друга. Нетаньяху указал, что Тель-Авиву нужна свобода действий в воздухе, но она может привести к конфронтации с Москвой. Однако политик подчеркнул, что не хочет такого развития событий.

https://ria.ru/20230203/zelenskiy-1849588598.html

израиль

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, иран, сирия, владимир путин, биньямин нетаньяху