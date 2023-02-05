https://ria.ru/20230205/kofe-1849598590.html

Сам себе бариста. Рецепты вкусного и необычного кофе

Сам себе бариста. Рецепты вкусного и необычного кофе - РИА Новости, 05.02.2023

Сам себе бариста. Рецепты вкусного и необычного кофе

Авторский раф или латте из модной кофейни — отличный способ побаловать себя: настроение поднимается мгновенно, как от любимого десерта. Однако фирменный напиток РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T08:00

2023-02-05T08:00

2023-02-05T08:15

туризм

кофе

туризм

еда - туризм

рецепты

еда

гастрономия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849565550_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_3a819f9bc3b8f3822f68ac955cdcbba5.jpg

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. Авторский раф или латте из модной кофейни — отличный способ побаловать себя: настроение поднимается мгновенно, как от любимого десерта. Однако фирменный напиток можно приготовить и дома. Бармены и бариста известных ресторанов поделились с РИА Новости простыми рецептами необычного кофе.Классический раф от "главного по кофе" в сети STARS COFFEE Богдана ПрокопчукаИнгредиентыСливки жирностью 11% — 230 млЭспрессо, заваренный в гейзерной кофеварке, — 40 гСахар ванильный — 16 гПриготовлениеДля домашнего ванильного сахара: положить в стакан белый сахар и две-три палочки стручковой ванили. Через сутки будет готово.Заварить эспрессо в гейзерной кофеварке в пропорции 60 граммов на литр воды. Альтернативный способ — приготовить в турке. Главное — процедить кофе через мелкое сито.Нагреть в сотейнике сливки и сахар до полного растворения, довести температуру до 60 градусов. Сливки должны быть горячими, но не кипящими.Смешать кофе и сливки с сахаром. Перелить в классический френч-пресс и сделать десять нажатий вниз-вверх для хорошей пенки. Налить напиток в любимую кружку и по желанию украсить топингами.Кокосовый латте от шеф-бармена ресторана Hands neo-bistro Дмитрия ЛюбчукаИнгредиентыЭспрессо — 1 чашкаМолоко кокосовое — 200 млСироп агавы — 1 ч. л.ПриготовлениеВ свежесваренную порцию эспрессо добавить сироп агавы. Перемешать.Взбить кокосовое молоко в пену и вылить в высокий стакан. Затем в него медленно добавить кофе. Подавать горячим или холодным (можно положить лед). С сиропом агавы напиток полезнее, чем с сахаром.Безалкогольный кофейный глинтвейн от шеф-бариста сети Coffee Like Евгения ИльинаИнгредиентыБелый сахар — 100 гСычуаньский перец — 5 гГалангал — 5 гМолотый имбирь — 5 гЗеленый кардамон — 5 гЦейлонская корица — 3 шт.Апельсин — 4 долькиВиноградный сок — 500 млВода — 100 млЭспрессо — 1 порцияПриготовлениеДля приготовления пряного сиропа в емкость с водой положить все измельченные специи и поставить на средний огонь на пять минут. Добавить сахар, тщательно перемешать до полного растворения, процедить смесь.Налить в емкость виноградный сок, пряный сироп и положить дольки апельсина, нагреть до 75 градусов.Перелить в бокал, добавить чашку эспрессо, перемешать. Украсить напиток дольками апельсина, звездочкой аниса и палочкой цейлонской корицы.Чернично-фиалковый эспрессо-тоник от шеф-бармена Speakeasy Community Bar Евгения Шкарина, созданный совместно с "Комплекс-Бар" (Уфа)ИнгредиентыСироп черничный — 10 млСироп "Фиалка" — 10 млИндиан-тоник — 150 млЭспрессо — 1 порцияСлайс лайма — 2 шт.ПриготовлениеВ бокал налить сиропы, затем наполнить его доверху льдом, вставить трубочку и слайсы лайма. Аккуратно влить тоник на две трети высоты емкости, добавить лед и сверху — эспрессо.

https://ria.ru/20230114/napitki-1844463904.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

кофе, туризм, еда - туризм, рецепты, еда, гастрономия