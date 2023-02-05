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Сам себе бариста. Рецепты вкусного и необычного кофе - РИА Новости, 05.02.2023
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Туризм
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Сам себе бариста. Рецепты вкусного и необычного кофе
Сам себе бариста. Рецепты вкусного и необычного кофе - РИА Новости, 05.02.2023
Сам себе бариста. Рецепты вкусного и необычного кофе
Авторский раф или латте из модной кофейни — отличный способ побаловать себя: настроение поднимается мгновенно, как от любимого десерта. Однако фирменный напиток РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T08:00
2023-02-05T08:15
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. Авторский раф или латте из модной кофейни — отличный способ побаловать себя: настроение поднимается мгновенно, как от любимого десерта. Однако фирменный напиток можно приготовить и дома. Бармены и бариста известных ресторанов поделились с РИА Новости простыми рецептами необычного кофе.Классический раф от "главного по кофе" в сети STARS COFFEE Богдана ПрокопчукаИнгредиентыСливки жирностью 11% — 230 млЭспрессо, заваренный в гейзерной кофеварке, — 40 гСахар ванильный — 16 гПриготовлениеДля домашнего ванильного сахара: положить в стакан белый сахар и две-три палочки стручковой ванили. Через сутки будет готово.Заварить эспрессо в гейзерной кофеварке в пропорции 60 граммов на литр воды. Альтернативный способ — приготовить в турке. Главное — процедить кофе через мелкое сито.Нагреть в сотейнике сливки и сахар до полного растворения, довести температуру до 60 градусов. Сливки должны быть горячими, но не кипящими.Смешать кофе и сливки с сахаром. Перелить в классический френч-пресс и сделать десять нажатий вниз-вверх для хорошей пенки. Налить напиток в любимую кружку и по желанию украсить топингами.Кокосовый латте от шеф-бармена ресторана Hands neo-bistro Дмитрия ЛюбчукаИнгредиентыЭспрессо — 1 чашкаМолоко кокосовое — 200 млСироп агавы — 1 ч. л.ПриготовлениеВ свежесваренную порцию эспрессо добавить сироп агавы. Перемешать.Взбить кокосовое молоко в пену и вылить в высокий стакан. Затем в него медленно добавить кофе. Подавать горячим или холодным (можно положить лед). С сиропом агавы напиток полезнее, чем с сахаром.Безалкогольный кофейный глинтвейн от шеф-бариста сети Coffee Like Евгения ИльинаИнгредиентыБелый сахар — 100 гСычуаньский перец — 5 гГалангал — 5 гМолотый имбирь — 5 гЗеленый кардамон — 5 гЦейлонская корица — 3 шт.Апельсин — 4 долькиВиноградный сок — 500 млВода — 100 млЭспрессо — 1 порцияПриготовлениеДля приготовления пряного сиропа в емкость с водой положить все измельченные специи и поставить на средний огонь на пять минут. Добавить сахар, тщательно перемешать до полного растворения, процедить смесь.Налить в емкость виноградный сок, пряный сироп и положить дольки апельсина, нагреть до 75 градусов.Перелить в бокал, добавить чашку эспрессо, перемешать. Украсить напиток дольками апельсина, звездочкой аниса и палочкой цейлонской корицы.Чернично-фиалковый эспрессо-тоник от шеф-бармена Speakeasy Community Bar Евгения Шкарина, созданный совместно с "Комплекс-Бар" (Уфа)ИнгредиентыСироп черничный — 10 млСироп "Фиалка" — 10 млИндиан-тоник — 150 млЭспрессо — 1 порцияСлайс лайма — 2 шт.ПриготовлениеВ бокал налить сиропы, затем наполнить его доверху льдом, вставить трубочку и слайсы лайма. Аккуратно влить тоник на две трети высоты емкости, добавить лед и сверху — эспрессо.
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Мария Селиванова
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кофе, туризм, еда - туризм, рецепты, еда, гастрономия
Туризм, Кофе, Туризм, Еда - Туризм, Рецепты, Еда, гастрономия
08:00 05.02.2023 (обновлено: 08:15 05.02.2023)
 

Сам себе бариста. Рецепты вкусного и необычного кофе

© iStock.com / FabrikaCrКофе по-турецки
Кофе по-турецки - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© iStock.com / FabrikaCr
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. Авторский раф или латте из модной кофейни — отличный способ побаловать себя: настроение поднимается мгновенно, как от любимого десерта. Однако фирменный напиток можно приготовить и дома. Бармены и бариста известных ресторанов поделились с РИА Новости простыми рецептами необычного кофе.

Классический раф от "главного по кофе" в сети STARS COFFEE Богдана Прокопчука

© Фото предоставлено STARS COFFEE Раф от STARS COFFEE
Раф от STARS COFFEE
© Фото предоставлено STARS COFFEE
Раф от STARS COFFEE
Ингредиенты
Сливки жирностью 11% — 230 мл
Эспрессо, заваренный в гейзерной кофеварке, — 40 г
Сахар ванильный — 16 г
Приготовление
Для домашнего ванильного сахара: положить в стакан белый сахар и две-три палочки стручковой ванили. Через сутки будет готово.
Заварить эспрессо в гейзерной кофеварке в пропорции 60 граммов на литр воды. Альтернативный способ — приготовить в турке. Главное — процедить кофе через мелкое сито.
Нагреть в сотейнике сливки и сахар до полного растворения, довести температуру до 60 градусов. Сливки должны быть горячими, но не кипящими.
Смешать кофе и сливки с сахаром. Перелить в классический френч-пресс и сделать десять нажатий вниз-вверх для хорошей пенки. Налить напиток в любимую кружку и по желанию украсить топингами.

Кокосовый латте от шеф-бармена ресторана Hands neo-bistro Дмитрия Любчука

© Фото предоставлено рестораном Hands neo-bistroКокосовый латте от ресторана Hands neo-bistro
Кокосовый латте от ресторана Hands neo-bistro
© Фото предоставлено рестораном Hands neo-bistro
Кокосовый латте от ресторана Hands neo-bistro
Ингредиенты
Эспрессо — 1 чашка
Молоко кокосовое — 200 мл
Сироп агавы — 1 ч. л.
Приготовление
В свежесваренную порцию эспрессо добавить сироп агавы. Перемешать.
Взбить кокосовое молоко в пену и вылить в высокий стакан. Затем в него медленно добавить кофе. Подавать горячим или холодным (можно положить лед). С сиропом агавы напиток полезнее, чем с сахаром.

Безалкогольный кофейный глинтвейн от шеф-бариста сети Coffee Like Евгения Ильина

© Фото предоставлено рестораном Coffee LikeБезалкогольный глинтвейн с кофе от Coffee Like
Безалкогольный глинтвейн с кофе от Coffee Like
© Фото предоставлено рестораном Coffee Like
Безалкогольный глинтвейн с кофе от Coffee Like
Ингредиенты
Белый сахар — 100 г
Сычуаньский перец — 5 г
Галангал — 5 г
Молотый имбирь — 5 г
Зеленый кардамон — 5 г
Цейлонская корица — 3 шт.
Апельсин — 4 дольки
Виноградный сок — 500 мл
Вода — 100 мл
Эспрессо — 1 порция
Приготовление
Для приготовления пряного сиропа в емкость с водой положить все измельченные специи и поставить на средний огонь на пять минут. Добавить сахар, тщательно перемешать до полного растворения, процедить смесь.
Налить в емкость виноградный сок, пряный сироп и положить дольки апельсина, нагреть до 75 градусов.
Перелить в бокал, добавить чашку эспрессо, перемешать. Украсить напиток дольками апельсина, звездочкой аниса и палочкой цейлонской корицы.

Чернично-фиалковый эспрессо-тоник от шеф-бармена Speakeasy Community Bar Евгения Шкарина, созданный совместно с "Комплекс-Бар" (Уфа)

© Depositphotos.com / Yaroslav AstakhovЗавтрак
Завтрак - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Depositphotos.com / Yaroslav Astakhov
Завтрак
Ингредиенты
Сироп черничный — 10 мл
Сироп "Фиалка" — 10 мл
Индиан-тоник — 150 мл
Эспрессо — 1 порция
Слайс лайма — 2 шт.
Приготовление
В бокал налить сиропы, затем наполнить его доверху льдом, вставить трубочку и слайсы лайма. Аккуратно влить тоник на две трети высоты емкости, добавить лед и сверху — эспрессо.
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