03:50 05.02.2023 (обновлено: 08:43 05.02.2023)
Китай выразил США "острое недовольство" из-за уничтожения аэростата
МИД КНР выразил острое недовольство и протест из-за атаки США на аэростат
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 5 фев — РИА Новости. Китай выражает "острое недовольство" США из-за уничтожения гражданского аэростата, говорится в заявлении МИД КНР, опубликованном на сайте ведомства.
"Китай выражает острое недовольство и протест из-за применения силы и атаки США на гражданский беспилотный аэростат", — указали в министерстве.
Как подчеркнули в МИД, китайская сторона после проверки неоднократно уведомляла Вашингтон, что аэростат "предназначен для использования в гражданских целях и вошел в США из-за форс-мажора, что произошло совершенно случайно".
В Пекине напомнили о призывах к Штатам спокойно, профессионально и сдержанно принять меры по надлежащему урегулированию вопроса. Реакция американской стороны с применением силы "является чрезмерной и серьезно нарушает международную практику", подчеркнули в МИД.
В Пекине напомнили о призывах к Штатам спокойно, профессионально и сдержанно принять меры по надлежащему урегулированию вопроса. Реакция американской стороны с применением силы "является чрезмерной и серьезно нарушает международную практику", подчеркнули в МИД.
Китайские дипломаты пообещали решительно защищать законные права и интересы компании, которой принадлежал зонд, оставив за собой право предпринимать дальнейшие необходимые действия.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что военные по поручению президента Джо Байдена в субботу сбили принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство. По его словам, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами.
Из-за инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай. Пекин отверг необоснованные спекуляции и шумиху, объяснив, что ситуация вызвана форс-мажором, а устройство — метеозонд, отклонившийся от маршрута.