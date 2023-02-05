https://ria.ru/20230205/kitay-1849805846.html

Китай выразил США "острое недовольство" из-за уничтожения аэростата

Китай выразил США "острое недовольство" из-за уничтожения аэростата - РИА Новости, 05.02.2023

Китай выразил США "острое недовольство" из-за уничтожения аэростата

Китай выражает "острое недовольство" США из-за уничтожения гражданского аэростата, говорится в заявлении МИД КНР, опубликованном на сайте ведомства. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T03:50

2023-02-05T03:50

2023-02-05T08:43

китай

пекин

сша

в мире

джо байден

ллойд остин

энтони блинкен

министерство обороны сша

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ПЕКИН, 5 фев — РИА Новости. Китай выражает "острое недовольство" США из-за уничтожения гражданского аэростата, говорится в заявлении МИД КНР, опубликованном на сайте ведомства.Как подчеркнули в МИД, китайская сторона после проверки неоднократно уведомляла Вашингтон, что аэростат "предназначен для использования в гражданских целях и вошел в США из-за форс-мажора, что произошло совершенно случайно".В Пекине напомнили о призывах к Штатам спокойно, профессионально и сдержанно принять меры по надлежащему урегулированию вопроса. Реакция американской стороны с применением силы "является чрезмерной и серьезно нарушает международную практику", подчеркнули в МИД.Китайские дипломаты пообещали решительно защищать законные права и интересы компании, которой принадлежал зонд, оставив за собой право предпринимать дальнейшие необходимые действия.Ранее министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что военные по поручению президента Джо Байдена в субботу сбили принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство. По его словам, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами.США заметили шар еще в конце прошлого месяца, о нем доложили Байдену, но по совету шефа Пентагона сбивать аэростат над территорией страны не стали. Аэростат прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана.Из-за инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай. Пекин отверг необоснованные спекуляции и шумиху, объяснив, что ситуация вызвана форс-мажором, а устройство — метеозонд, отклонившийся от маршрута.

https://ria.ru/20230205/aerostat-1849798206.html

https://ria.ru/20230205/bayden-1849797097.html

китай

пекин

сша

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