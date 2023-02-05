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Китай выразил США "острое недовольство" из-за уничтожения аэростата - РИА Новости, 05.02.2023
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Китай выразил США "острое недовольство" из-за уничтожения аэростата
Китай выразил США "острое недовольство" из-за уничтожения аэростата - РИА Новости, 05.02.2023
Китай выразил США "острое недовольство" из-за уничтожения аэростата
Китай выражает "острое недовольство" США из-за уничтожения гражданского аэростата, говорится в заявлении МИД КНР, опубликованном на сайте ведомства. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T03:50
2023-02-05T08:43
китай
пекин
сша
в мире
джо байден
ллойд остин
энтони блинкен
министерство обороны сша
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ПЕКИН, 5 фев — РИА Новости. Китай выражает "острое недовольство" США из-за уничтожения гражданского аэростата, говорится в заявлении МИД КНР, опубликованном на сайте ведомства.Как подчеркнули в МИД, китайская сторона после проверки неоднократно уведомляла Вашингтон, что аэростат "предназначен для использования в гражданских целях и вошел в США из-за форс-мажора, что произошло совершенно случайно".В Пекине напомнили о призывах к Штатам спокойно, профессионально и сдержанно принять меры по надлежащему урегулированию вопроса. Реакция американской стороны с применением силы "является чрезмерной и серьезно нарушает международную практику", подчеркнули в МИД.Китайские дипломаты пообещали решительно защищать законные права и интересы компании, которой принадлежал зонд, оставив за собой право предпринимать дальнейшие необходимые действия.Ранее министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что военные по поручению президента Джо Байдена в субботу сбили принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство. По его словам, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами.США заметили шар еще в конце прошлого месяца, о нем доложили Байдену, но по совету шефа Пентагона сбивать аэростат над территорией страны не стали. Аэростат прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана.Из-за инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай. Пекин отверг необоснованные спекуляции и шумиху, объяснив, что ситуация вызвана форс-мажором, а устройство — метеозонд, отклонившийся от маршрута.
https://ria.ru/20230205/aerostat-1849798206.html
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китай, пекин, сша, в мире, джо байден, ллойд остин, энтони блинкен, министерство обороны сша, norad
Китай, Пекин, США, В мире, Джо Байден, Ллойд Остин, Энтони Блинкен, Министерство обороны США, NORAD
03:50 05.02.2023 (обновлено: 08:43 05.02.2023)
 
Китай выразил США "острое недовольство" из-за уничтожения аэростата

МИД КНР выразил острое недовольство и протест из-за атаки США на аэростат

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 5 фев — РИА Новости. Китай выражает "острое недовольство" США из-за уничтожения гражданского аэростата, говорится в заявлении МИД КНР, опубликованном на сайте ведомства.

"Китай выражает острое недовольство и протест из-за применения силы и атаки США на гражданский беспилотный аэростат", — указали в министерстве.

Как подчеркнули в МИД, китайская сторона после проверки неоднократно уведомляла Вашингтон, что аэростат "предназначен для использования в гражданских целях и вошел в США из-за форс-мажора, что произошло совершенно случайно".

В Пекине напомнили о призывах к Штатам спокойно, профессионально и сдержанно принять меры по надлежащему урегулированию вопроса. Реакция американской стороны с применением силы "является чрезмерной и серьезно нарушает международную практику", подчеркнули в МИД.
Китайские дипломаты пообещали решительно защищать законные права и интересы компании, которой принадлежал зонд, оставив за собой право предпринимать дальнейшие необходимые действия.
Момент уничтожения китайского аэростата в небе над США
00:25
Опубликовано видео уничтожения китайского аэростата в небе над США
Ранее министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что военные по поручению президента Джо Байдена в субботу сбили принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство. По его словам, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами.
США заметили шар еще в конце прошлого месяца, о нем доложили Байдену, но по совету шефа Пентагона сбивать аэростат над территорией страны не стали. Аэростат прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана.
Из-за инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай. Пекин отверг необоснованные спекуляции и шумиху, объяснив, что ситуация вызвана форс-мажором, а устройство — метеозонд, отклонившийся от маршрута.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
00:07
Байден объяснил, почему китайский аэростат не сбили раньше
 
КитайПекинСШАВ миреДжо БайденЛлойд ОстинЭнтони БлинкенМинистерство обороны СШАNORAD
 
 
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