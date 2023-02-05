https://ria.ru/20230205/kipr-1849902652.html
Во второй тур выборов президента Кипра вышли два независимых кандидата
Во второй тур выборов президента Кипра вышли два независимых кандидата - РИА Новости, 05.02.2023
Во второй тур выборов президента Кипра вышли два независимых кандидата
Независимые кандидаты Никос Христодулидис и Андреас Маврояннис вышли во второй тур выборов президента Кипра, они набрали 32,04% и 29,60% голосов соответственно... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T22:07
2023-02-05T22:07
2023-02-05T22:07
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никос христодулидис
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АФИНЫ, 5 фев – РИА Новости. Независимые кандидаты Никос Христодулидис и Андреас Маврояннис вышли во второй тур выборов президента Кипра, они набрали 32,04% и 29,60% голосов соответственно по итогам подсчета 100% бюллетеней, официальные итоги опубликовало министерство внутренних дел Кипра, отвечающее за проведение выборов. Кандидат от правящей правоцентристской партии "Демократический сбор" (ДИСИ) Авероф Неофиту набрал 26,11% голосов. Для победы в первом туре необходимо было набрать более 50% голосов избирателей. Явка на выборах составила 72,05% избирателей, внесенных в списки. Второй тур президентских выборов пройдет 12 февраля. На пост президента претендовали 14 кандидатов.
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в мире, кипр, никос христодулидис
В мире, Кипр, Никос Христодулидис
Во второй тур выборов президента Кипра вышли два независимых кандидата
Во второй тур выборов президента Кипра вышли Христодулидис и Маврояннис
АФИНЫ, 5 фев – РИА Новости. Независимые кандидаты Никос Христодулидис и Андреас Маврояннис вышли во второй тур выборов президента Кипра, они набрали 32,04% и 29,60% голосов соответственно по итогам подсчета 100% бюллетеней, официальные итоги опубликовало министерство внутренних дел Кипра, отвечающее за проведение выборов.
Кандидат от правящей правоцентристской партии "Демократический сбор" (ДИСИ) Авероф Неофиту набрал 26,11% голосов.
Для победы в первом туре необходимо было набрать более 50% голосов избирателей.
Явка на выборах составила 72,05% избирателей, внесенных в списки.
Второй тур президентских выборов пройдет 12 февраля.
На пост президента претендовали 14 кандидатов.