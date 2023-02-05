https://ria.ru/20230205/kipr-1849815405.html

На Кипре стартовало голосование на выборах президента

На Кипре стартовало голосование на выборах президента - РИА Новости, 05.02.2023

На Кипре стартовало голосование на выборах президента

Голосование на выборах президента Кипра началось в 7 утра по местному времени (8.00 мск), сообщил телеканал Sigma. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T08:33

2023-02-05T08:33

2023-02-05T08:33

в мире

кипр

никос анастасиадис

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АФИНЫ, 5 фев - РИА Новости. Голосование на выборах президента Кипра началось в 7 утра по местному времени (8.00 мск), сообщил телеканал Sigma. Киприоты могут проголосовать на 1113 избирательных участках на острове и на 35 участках за рубежом. Они будут открыты до 18.00 (19.00 мск) с перерывом с 12.00 до 13.00. В списках избирателей 561 тысяча человек, которым исполнилось 18 лет. "Голосование началось без особых проблем, открыты все избирательные участки на Кипре и в некоторых регионах за рубежом", - сообщил руководитель избирательной комиссии Костас Костантину после начала голосования. Он отметил, что были некоторые проблемы с заменами тех сотрудников, у кого был выявлен COVID-19. По его словам, соответствующие службы государства находятся в состоянии готовности, чтобы справиться с трудностями, связанными с плохими погодными условиями, и обеспечить гражданам возможность пройти на избирательные участки. Президента Кипра избирают на пять лет прямым тайным голосованием. На пост главы государства претендует рекордное количество кандидатов - 14. Впервые среди них есть две женщины. Действующий президент Кипра Никос Анастасиадис, который возглавляет островное государство с 2013 года, не баллотируется в 2023 году. Первые результаты ожидаются уже вскоре после закрытия участков. Имя нового президента избирательная комиссия объявит на специальной церемонии в 10 часов вечера 5 февраля, или 12 февраля, если первый тур голосования не выявит победителя. Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет больше 50% голосов, через неделю, 12 февраля, будет проведен второй тур, в котором примут участие два кандидата, набравшие больше других голосов в первом.

https://ria.ru/20230129/partiya-1848271133.html

https://ria.ru/20230205/vybory-1849443797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кипр, никос анастасиадис