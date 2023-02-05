https://ria.ru/20230205/kinolog-1849805333.html

Кинолог рассказал, почему собакам нельзя есть сладкое

Кинолог рассказал, почему собакам нельзя есть сладкое - РИА Новости, 05.02.2023

Кинолог рассказал, почему собакам нельзя есть сладкое

Некоторые собаки, как и их хозяева, действительно могут испытывать тягу к сладкому и терять волю и самообладание при виде шоколада или пирожного, однако такие... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T03:12

2023-02-05T03:12

2023-02-05T06:03

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155215/20/1552152089_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_0deb601054abfa6d159fdb124329b8cc.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Некоторые собаки, как и их хозяева, действительно могут испытывать тягу к сладкому и терять волю и самообладание при виде шоколада или пирожного, однако такие привычные для человека продукты могут оказаться ядом для питомца, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Он добавил, что кормить собаку необходимо "только специально подобранным сухим кормом или после обязательной консультации с ветеринаром переведите ее на натуральный рацион с добавлением витаминно-минеральных комплексов. А если хотите порадовать любимца, предложите специальные магазинные лакомства или приготовленные самостоятельно из натуральных ингредиентов". Кинолог пояснил, что шоколад и его производные содержат теобромин, который легко метаболизируется в человеческом организме, но является ядом для собак. Это вещество накапливается в организме и воздействует на ЖКТ, нервную систему и сердце. Голубев уточнил, что если крупный пес съест одну маленькую дольку шоколада, ничего может и не случиться, но в больших количествах такой десерт, скорее всего, вызовет расстройство желудка, рвоту или диарею. При отравлении теобромином собака становится гиперактивной, у нее начинается повышенное слюноотделение, жажда. Кроме этого может быть диарея, рвота, температура, учащенное сердцебиение и дыхание. В тяжелых случаях начинается мышечный тремор, судороги и перебои в ритме сердца, рассказал президент РКФ. Он предупредил, что опасен не только шоколад, но и его производные, в том числе молочный и белый шоколад, конфеты с орехами, какао и напитки на его основе. Кроме того, кинолог призвал не давать собаке и любые другие сладости. Сахар ускоряет разрушение зубной эмали и становится причиной развития диабета. Вредны и любые диетические сладости, так как заменитель сахара плохо влияет на состояние печени, вызывает понос, а в повышенных дозах – рвоту. Тех питомцев, которые испытывают тягу к сладостям, Голубев порекомендовал угощать домашними лакомствами или же специализированными блюдами с добавлением мяса, которые можно найти в зоомагазинах. "Овощи и фрукты без термической обработки: морковка (лучше порезать ее на дольки), батат, яблоки (свежие и сушеные, но без сахара), груши без кожуры, бананы. Все это можно давать в свежем или сушеном виде … Вы также можете предложить питомцу тыкву или томаты черри. Тыкву можно давать в виде сушеных ленточек - это не только вкусно, но и полезно: такая пища помогает избавляться от налета на зубах", - рассказал он.

https://ria.ru/20230115/kinolog-1844921406.html

https://ria.ru/20230129/kinolog-1848159316.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)