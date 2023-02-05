https://ria.ru/20230205/karkadym-1849799448.html

Британца, бросившего семью, задержали после ссоры с украинкой Каркадым

Британца, бросившего семью, задержали после ссоры с украинкой Каркадым - РИА Новости, 05.02.2023

Британца, бросившего семью, задержали после ссоры с украинкой Каркадым

Британец Энтони Гарнетт, который бросил жену и дочерей ради украинской беженки Софьи Каркадым, оказался в полиции после "бурного" выяснения отношений с... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T00:54

2023-02-05T00:54

2023-02-05T00:54

в мире

великобритания

беженцы

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1819990939_0:36:1080:644_1920x0_80_0_0_926ca25f835c413b85fb2c2bc89a1e00.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Британец Энтони Гарнетт, который бросил жену и дочерей ради украинской беженки Софьи Каркадым, оказался в полиции после "бурного" выяснения отношений с возлюбленной, сообщает The Daily Mail.Инцидент произошел в ночь на субботу в городе Брадфорд, графство Уэст-Йоркшир.Конфликт, согласно данным издания, возник из-за недовольства украинки "большим количеством времени", которое Гарнетт проводил со своими двумя дочерями. Он играл в онлайн-видеоигру со своей шестилетней дочерью, когда между ним и Каркадым начались брань и крики.Как уточняет The Daily Mail со ссылкой на источник, Каркадым "молода и хочет детей от Тони. Но у него была вазэктомия, и это спровоцировало напряженность".Прибывшая полиция обнаружила Гарнетта в агрессивном состоянии и арестовала его за возможное нарушение общественного порядка. Но после того, как стражи порядка убедились, что он "успокоился", его отпустили после более чем шести часов содержания под стражей.История британца Гарнетта приобрела резонанс в СМИ: он бросил жену через десять дней после того, как в рамках государственной программы приема беженцев к ним заселили 22-летнюю украинскую беженку Каркадым. Позже пара распалась. Мужчина обвинил девушку в злоупотреблении алкоголем, а также во вмешательстве в его отношения с детьми. Впоследствии ее задержали за попытку выбить дверь дома бывшего возлюбленного. В начале октября девушка отправилась к себе на родину во Львов.Позже, в декабре, пара вновь сошлась.

https://ria.ru/20221106/brak-1829529194.html

великобритания

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, беженцы, украина