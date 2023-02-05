https://ria.ru/20230205/karkadym-1849799448.html
Британца, бросившего семью, задержали после ссоры с украинкой Каркадым
Британца, бросившего семью, задержали после ссоры с украинкой Каркадым - РИА Новости, 05.02.2023
Британца, бросившего семью, задержали после ссоры с украинкой Каркадым
Британец Энтони Гарнетт, который бросил жену и дочерей ради украинской беженки Софьи Каркадым, оказался в полиции после "бурного" выяснения отношений с... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T00:54
2023-02-05T00:54
2023-02-05T00:54
в мире
великобритания
беженцы
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1819990939_0:36:1080:644_1920x0_80_0_0_926ca25f835c413b85fb2c2bc89a1e00.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Британец Энтони Гарнетт, который бросил жену и дочерей ради украинской беженки Софьи Каркадым, оказался в полиции после "бурного" выяснения отношений с возлюбленной, сообщает The Daily Mail.Инцидент произошел в ночь на субботу в городе Брадфорд, графство Уэст-Йоркшир.Конфликт, согласно данным издания, возник из-за недовольства украинки "большим количеством времени", которое Гарнетт проводил со своими двумя дочерями. Он играл в онлайн-видеоигру со своей шестилетней дочерью, когда между ним и Каркадым начались брань и крики.Как уточняет The Daily Mail со ссылкой на источник, Каркадым "молода и хочет детей от Тони. Но у него была вазэктомия, и это спровоцировало напряженность".Прибывшая полиция обнаружила Гарнетта в агрессивном состоянии и арестовала его за возможное нарушение общественного порядка. Но после того, как стражи порядка убедились, что он "успокоился", его отпустили после более чем шести часов содержания под стражей.История британца Гарнетта приобрела резонанс в СМИ: он бросил жену через десять дней после того, как в рамках государственной программы приема беженцев к ним заселили 22-летнюю украинскую беженку Каркадым. Позже пара распалась. Мужчина обвинил девушку в злоупотреблении алкоголем, а также во вмешательстве в его отношения с детьми. Впоследствии ее задержали за попытку выбить дверь дома бывшего возлюбленного. В начале октября девушка отправилась к себе на родину во Львов.Позже, в декабре, пара вновь сошлась.
https://ria.ru/20221106/brak-1829529194.html
великобритания
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1819990939_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_3aced9b69b73e7d10ce6493754cd91bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, беженцы, украина
В мире, Великобритания, Беженцы, Украина
Британца, бросившего семью, задержали после ссоры с украинкой Каркадым
Daily Mail: британца Гарнетта, бросившего семью, задержан после ссоры с украинкой Каркадым
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости.
Британец Энтони Гарнетт, который бросил жену и дочерей ради украинской беженки Софьи Каркадым, оказался в полиции после "бурного" выяснения отношений с возлюбленной, сообщает
The Daily Mail.
Инцидент произошел в ночь на субботу в городе Брадфорд, графство Уэст-Йоркшир.Конфликт, согласно данным издания, возник из-за недовольства украинки "большим количеством времени", которое Гарнетт проводил со своими двумя дочерями. Он играл в онлайн-видеоигру со своей шестилетней дочерью, когда между ним и Каркадым начались брань и крики.
Как уточняет The Daily Mail со ссылкой на источник, Каркадым "молода и хочет детей от Тони. Но у него была вазэктомия, и это спровоцировало напряженность".
Прибывшая полиция обнаружила Гарнетта в агрессивном состоянии и арестовала его за возможное нарушение общественного порядка. Но после того, как стражи порядка убедились, что он "успокоился", его отпустили после более чем шести часов содержания под стражей.
История британца Гарнетта приобрела резонанс в СМИ: он бросил жену через десять дней после того, как в рамках государственной программы приема беженцев к ним заселили 22-летнюю украинскую беженку Каркадым. Позже пара распалась. Мужчина обвинил девушку в злоупотреблении алкоголем, а также во вмешательстве в его отношения с детьми. Впоследствии ее задержали за попытку выбить дверь дома бывшего возлюбленного. В начале октября девушка отправилась к себе на родину во Львов
.
Позже, в декабре, пара вновь сошлась.