https://ria.ru/20230205/izrail-1849887281.html
Израиль сообщил о сиренах воздушной тревоги в Сдероте и вблизи сектора Газа
Израиль сообщил о сиренах воздушной тревоги в Сдероте и вблизи сектора Газа - РИА Новости, 05.02.2023
Израиль сообщил о сиренах воздушной тревоги в Сдероте и вблизи сектора Газа
Армия обороны Израиля сообщила о сиренах воздушной тревоги в городе Сдерот и районе вокруг сектора Газа. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T19:19
2023-02-05T19:19
2023-02-05T19:19
в мире
израиль
сектор газа
армия обороны израиля
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила о сиренах воздушной тревоги в городе Сдерот и районе вокруг сектора Газа. "Сирены прозвучали в городе Сдерот и районе вокруг сектора Газа", - говорится в сообщении армии в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230201/pvo-1849076490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сектор газа, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Сектор Газа, Армия обороны Израиля
Израиль сообщил о сиренах воздушной тревоги в Сдероте и вблизи сектора Газа
Армия Израиля сообщила о сиренах воздушной тревоги в городе Сдерот и вблизи сектора Газа