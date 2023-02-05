https://ria.ru/20230205/izrail-1849887281.html

Израиль сообщил о сиренах воздушной тревоги в Сдероте и вблизи сектора Газа

Израиль сообщил о сиренах воздушной тревоги в Сдероте и вблизи сектора Газа - РИА Новости, 05.02.2023

Израиль сообщил о сиренах воздушной тревоги в Сдероте и вблизи сектора Газа

Армия обороны Израиля сообщила о сиренах воздушной тревоги в городе Сдерот и районе вокруг сектора Газа. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T19:19

2023-02-05T19:19

2023-02-05T19:19

в мире

израиль

сектор газа

армия обороны израиля

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила о сиренах воздушной тревоги в городе Сдерот и районе вокруг сектора Газа. "Сирены прозвучали в городе Сдерот и районе вокруг сектора Газа", - говорится в сообщении армии в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230201/pvo-1849076490.html

израиль

сектор газа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, сектор газа, армия обороны израиля