https://ria.ru/20230205/izrail-1849798965.html

Нетаньяху ответил на вопрос о возможности поставок оружия Киеву

Нетаньяху ответил на вопрос о возможности поставок оружия Киеву - РИА Новости, 05.02.2023

Нетаньяху ответил на вопрос о возможности поставок оружия Киеву

Израиль изучает вопрос поставок вооружений Украине в соответствии со своими национальными интересами, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T00:34

2023-02-05T00:34

2023-02-05T02:07

украина

биньямин нетаньяху

россия

израиль

сергей лавров

дмитрий песков

нато

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ПАРИЖ, 5 фев - РИА Новости. Израиль изучает вопрос поставок вооружений Украине в соответствии со своими национальными интересами, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.Нетаньяху отметил, что Израиль поддерживает Украину. "Мы изучаем этот вопрос в соответствии с нашими национальными интересами", - добавил он.Ранее израильский премьер заявил в интервью телеканалу CNN, что страна рассматривает возможность передать Украине систему ПРО "Железный купол". Он также сообщил, что США уже направили киевским властям большую часть своих боеприпасов, которые ранее хранились в Израиле.Посол Израиля в Германии Рон Просор в конце января заявил, что Тель-Авив поддерживает Киев в гораздо большем масштабе, чем известно общественности. При этом, по словам дипломата, есть две причины, по которым Израиль не снабжает ВСУ оружием: военное присутствие Москвы в Сирии и большая еврейская община в России.В октябре прошлого года министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что еврейское государство не будет поставлять Украине вооружения из оперативных соображений, несмотря на продолжение поддержки Киева через гуманитарную помощь. Кроме того, он пообещал помочь Киеву в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах.Россия направляла государствам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат военную технику для Киева, будут уничтожены силами ВКС России в соседней республике.

https://ria.ru/20230202/oruzhie-1849234323.html

https://ria.ru/20230126/bespilotniki-1847562735.html

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украина, биньямин нетаньяху, россия, израиль, сергей лавров, дмитрий песков, нато