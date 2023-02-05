https://ria.ru/20230205/iran-1849800939.html

Запад использует СМИ как оружие, заявил директор иранской газеты

Запад использует СМИ как оружие, заявил директор иранской газеты - РИА Новости, 05.02.2023

Запад использует СМИ как оружие, заявил директор иранской газеты

Запад использует средства массовой информации как оружие против своих противников - Ирана и России, а в случае их неэффективности прибегает к введению санкций,... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T01:31

2023-02-05T01:31

2023-02-05T01:39

иран

дмитрий горностаев

сергей брилев

евгений поддубный

вгтрк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_0:30:2500:1436_1920x0_80_0_0_f98a1e4148cceb858518e115d5472490.jpg

ТЕГЕРАН, 5 фев - РИА Новости. Запад использует средства массовой информации как оружие против своих противников - Ирана и России, а в случае их неэффективности прибегает к введению санкций, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор газеты "Иран" и культурно-журналистской организации Исламской республики Мохаммад-Хасан Рузиталяб. Он указал, что именно такая политика Запада широко используются против России и Ирана. По его словам, недавнее введение санкций со стороны Канады против агентства Sputnik и всей медиагруппы МИА "Россия Сегодня", как и более ранние рестрикции этой страны против газеты "Иран" - носит лишь "политический характер". "Поскольку у Ирана нет собственности в Канаде, нет там никаких связей, то этот демарш служит только для удовлетворения мракобесия меньшинства в этой стране", - добавил иранский журналист. Канада в пятницу ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также еще десятка структур и 38 физических лиц, обвинив их в распространении "дезинформации и пропаганды". Отдельной строкой в санкционный список вошло РИА Новости. В списке среди прочих - заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Горностаев, ведущий ВГТРК Сергей Брилев и военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, а также российские артисты и певцы, в частности Николай Басков, Михаил Боярский, Олег Газманов, Надежда Бабкина, Ирина Аллегрова и другие.

https://ria.ru/20230204/ssha-1849683046.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, дмитрий горностаев, сергей брилев, евгений поддубный, вгтрк