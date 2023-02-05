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Запад использует СМИ как оружие, заявил директор иранской газеты - РИА Новости, 05.02.2023
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Запад использует СМИ как оружие, заявил директор иранской газеты
Запад использует СМИ как оружие, заявил директор иранской газеты - РИА Новости, 05.02.2023
Запад использует СМИ как оружие, заявил директор иранской газеты
Запад использует средства массовой информации как оружие против своих противников - Ирана и России, а в случае их неэффективности прибегает к введению санкций,... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T01:31
2023-02-05T01:39
иран
дмитрий горностаев
сергей брилев
евгений поддубный
вгтрк
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ТЕГЕРАН, 5 фев - РИА Новости. Запад использует средства массовой информации как оружие против своих противников - Ирана и России, а в случае их неэффективности прибегает к введению санкций, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор газеты "Иран" и культурно-журналистской организации Исламской республики Мохаммад-Хасан Рузиталяб. Он указал, что именно такая политика Запада широко используются против России и Ирана. По его словам, недавнее введение санкций со стороны Канады против агентства Sputnik и всей медиагруппы МИА "Россия Сегодня", как и более ранние рестрикции этой страны против газеты "Иран" - носит лишь "политический характер". "Поскольку у Ирана нет собственности в Канаде, нет там никаких связей, то этот демарш служит только для удовлетворения мракобесия меньшинства в этой стране", - добавил иранский журналист. Канада в пятницу ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также еще десятка структур и 38 физических лиц, обвинив их в распространении "дезинформации и пропаганды". Отдельной строкой в санкционный список вошло РИА Новости. В списке среди прочих - заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Горностаев, ведущий ВГТРК Сергей Брилев и военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, а также российские артисты и певцы, в частности Николай Басков, Михаил Боярский, Олег Газманов, Надежда Бабкина, Ирина Аллегрова и другие.
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иран
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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РИА Новости
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353
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353
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иран, дмитрий горностаев, сергей брилев, евгений поддубный, вгтрк
Иран, Дмитрий Горностаев, Сергей Брилев, Евгений Поддубный, ВГТРК
01:31 05.02.2023 (обновлено: 01:39 05.02.2023)
 
Запад использует СМИ как оружие, заявил директор иранской газеты

Глава газеты "Иран" Рузиталяб: Запад использует СМИ как оружие против Ирана и России

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана. Архивное фото
Флаг Ирана. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 5 фев - РИА Новости. Запад использует средства массовой информации как оружие против своих противников - Ирана и России, а в случае их неэффективности прибегает к введению санкций, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор газеты "Иран" и культурно-журналистской организации Исламской республики Мохаммад-Хасан Рузиталяб.
"Дело в том, что Запад, помимо развития своего вооружения и оборонного потенциала, использует СМИ как оружие против своих противников. Когда это оружие неэффективно, он вводит санкции и запреты другим государствам, дабы те не имели возможности высказывать свое мнение и взгляды", - сказал Рузиталяб.
Он указал, что именно такая политика Запада широко используются против России и Ирана. По его словам, недавнее введение санкций со стороны Канады против агентства Sputnik и всей медиагруппы МИА "Россия Сегодня", как и более ранние рестрикции этой страны против газеты "Иран" - носит лишь "политический характер".
"Поскольку у Ирана нет собственности в Канаде, нет там никаких связей, то этот демарш служит только для удовлетворения мракобесия меньшинства в этой стране", - добавил иранский журналист.
Канада в пятницу ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также еще десятка структур и 38 физических лиц, обвинив их в распространении "дезинформации и пропаганды". Отдельной строкой в санкционный список вошло РИА Новости. В списке среди прочих - заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Горностаев, ведущий ВГТРК Сергей Брилев и военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, а также российские артисты и певцы, в частности Николай Басков, Михаил Боярский, Олег Газманов, Надежда Бабкина, Ирина Аллегрова и другие.
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ИранДмитрий ГорностаевСергей БрилевЕвгений ПоддубныйВГТРК
 
 
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