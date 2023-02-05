https://ria.ru/20230205/irak-1849905524.html

МИД России назвал позицию Ирака по спецоперации на Украине взвешенной

МИД России назвал позицию Ирака по спецоперации на Украине взвешенной - РИА Новости, 05.02.2023

МИД России назвал позицию Ирака по спецоперации на Украине взвешенной

В условиях беспрецедентного давления со стороны Запада иракская сторона занимает взвешенную и сбалансированную позицию в отношении проводимой Вооруженными... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T22:54

2023-02-05T22:54

2023-02-05T22:54

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В условиях беспрецедентного давления со стороны Запада иракская сторона занимает взвешенную и сбалансированную позицию в отношении проводимой Вооруженными Силами РФ на Украине специальной военной операции, сообщил МИД РФ. Глава министерства Сергей Лавров совершает визит в Багдад. "В условиях беспрецедентного давления со стороны западных стран иракская сторона занимает взвешенную и сбалансированную позицию в отношении проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации на Украине специальной военной операции. Отказ Багдада присоединяться к незаконным антироссийским санкциям подтверждает, что наши проверенные временем двусторонние связи не подвержены на фоне изменения геополитической обстановки конъюнктурным колебаниям", - сообщил МИД РФ в пресс-релизе, посвященном визиту. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221208/irak-1837106434.html

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в мире, россия, украина, сергей лавров, ирак