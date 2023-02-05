Лавров обсудит с руководством Ирака торгово-экономическое сотрудничество
Глава МИД Лавров обсудит в Ираке торгово-экономическое и военно-техническое сотрудничество
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с руководством Ирака в понедельник обсудит активизацию торгово-экономического и военно-технического сотрудничества, а также перспективы наращивания делового партнерства в топливно-энергетической сфере, сообщили в ведомстве.
Ранее в воскресенье Лавров прибыл в столицу Ирака Багдад.
"В ходе предстоящих контактов особое внимание будет уделено главным направлениям поступательного развития многоплановых российско-иракских связей, включая расширение политического диалога, активизацию торгово-экономического, военно-технического и культурно-гуманитарного взаимодействия", - сообщили в МИД РФ.
"Будет проанализировано текущее состояние и перспективы наращивания делового партнерства в топливно-энергетической сфере", - добавили в ведомстве.
В министерстве отметили, что важной частью двусторонней повестки дня станет обсуждение планов продвижения взаимовыгодного сотрудничества в таких секторах, как промышленность и сельское хозяйство.
8 декабря 2022, 10:01Посол рассказал о работе центра с участием России в Ираке