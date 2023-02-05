https://ria.ru/20230205/irak-1849904367.html

Лавров обсудит с руководством Ирака торгово-экономическое сотрудничество

Лавров обсудит с руководством Ирака торгово-экономическое сотрудничество - РИА Новости, 05.02.2023

Лавров обсудит с руководством Ирака торгово-экономическое сотрудничество

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с руководством Ирака в понедельник обсудит активизацию торгово-экономического и военно-технического... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T22:44

2023-02-05T22:44

2023-02-05T22:44

ирак

сергей лавров

россия

экономика

в мире

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с руководством Ирака в понедельник обсудит активизацию торгово-экономического и военно-технического сотрудничества, а также перспективы наращивания делового партнерства в топливно-энергетической сфере, сообщили в ведомстве. Ранее в воскресенье Лавров прибыл в столицу Ирака Багдад. "Будет проанализировано текущее состояние и перспективы наращивания делового партнерства в топливно-энергетической сфере", - добавили в ведомстве. В министерстве отметили, что важной частью двусторонней повестки дня станет обсуждение планов продвижения взаимовыгодного сотрудничества в таких секторах, как промышленность и сельское хозяйство.

https://ria.ru/20221208/irak-1837122057.html

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ирак, сергей лавров, россия, экономика, в мире