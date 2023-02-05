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Лавров обсудит с руководством Ирака торгово-экономическое сотрудничество - РИА Новости, 05.02.2023
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Лавров обсудит с руководством Ирака торгово-экономическое сотрудничество
Лавров обсудит с руководством Ирака торгово-экономическое сотрудничество - РИА Новости, 05.02.2023
Лавров обсудит с руководством Ирака торгово-экономическое сотрудничество
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с руководством Ирака в понедельник обсудит активизацию торгово-экономического и военно-технического... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T22:44
2023-02-05T22:44
ирак
сергей лавров
россия
экономика
в мире
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с руководством Ирака в понедельник обсудит активизацию торгово-экономического и военно-технического сотрудничества, а также перспективы наращивания делового партнерства в топливно-энергетической сфере, сообщили в ведомстве. Ранее в воскресенье Лавров прибыл в столицу Ирака Багдад. "Будет проанализировано текущее состояние и перспективы наращивания делового партнерства в топливно-энергетической сфере", - добавили в ведомстве. В министерстве отметили, что важной частью двусторонней повестки дня станет обсуждение планов продвижения взаимовыгодного сотрудничества в таких секторах, как промышленность и сельское хозяйство.
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ирак, сергей лавров, россия, экономика, в мире
Ирак, Сергей Лавров, Россия, Экономика, В мире
22:44 05.02.2023
 
Лавров обсудит с руководством Ирака торгово-экономическое сотрудничество

Глава МИД Лавров обсудит в Ираке торгово-экономическое и военно-техническое сотрудничество

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с руководством Ирака в понедельник обсудит активизацию торгово-экономического и военно-технического сотрудничества, а также перспективы наращивания делового партнерства в топливно-энергетической сфере, сообщили в ведомстве.
Ранее в воскресенье Лавров прибыл в столицу Ирака Багдад.
"В ходе предстоящих контактов особое внимание будет уделено главным направлениям поступательного развития многоплановых российско-иракских связей, включая расширение политического диалога, активизацию торгово-экономического, военно-технического и культурно-гуманитарного взаимодействия", - сообщили в МИД РФ.
"Будет проанализировано текущее состояние и перспективы наращивания делового партнерства в топливно-энергетической сфере", - добавили в ведомстве.
В министерстве отметили, что важной частью двусторонней повестки дня станет обсуждение планов продвижения взаимовыгодного сотрудничества в таких секторах, как промышленность и сельское хозяйство.
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