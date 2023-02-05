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В Дании не допускаются ростки инакомыслия, заявил посол России - РИА Новости, 05.02.2023
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В Дании не допускаются ростки инакомыслия, заявил посол России
В Дании не допускаются ростки инакомыслия, заявил посол России - РИА Новости, 05.02.2023
В Дании не допускаются ростки инакомыслия, заявил посол России
Инакомыслие в датском публичном пространстве не допускается, если и пробиваются его ростки, то они энергично выкорчевываются, контакты с датскими официальными... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T11:08
2023-02-05T11:08
политика
дания
россия
владимир барбин
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Инакомыслие в датском публичном пространстве не допускается, если и пробиваются его ростки, то они энергично выкорчевываются, контакты с датскими официальными лицами ограничены, представители крупного бизнеса воздерживаются от общения с российскими дипломатами, опасаясь подвергнуться осуждению, заявил в воскресенье в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин. "Объективности в освещении событий на Украине нет. Против нашей страны развязана информационная война. Инакомыслие в датском публичном пространстве не допускается. Если и пробиваются его ростки, то они энергично выкорчевываются", - сказал Барбин. Дипломат отметил, что контакты с датскими официальными лицами крайне ограничены. "Представители политических партий и крупного бизнеса воздерживаются от общения с российскими дипломатами, опасаясь подвергнуться остракизму", — подчеркнул он.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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политика, дания, россия, владимир барбин
Политика, Дания, Россия, Владимир Барбин
11:08 05.02.2023
 
В Дании не допускаются ростки инакомыслия, заявил посол России

Посол Барбин: в Дании не допускаются ростки инакомыслия — они энергично выкорчевываются

© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в медиабанкЦентр города Копенгаген
Центр города Копенгаген - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Инакомыслие в датском публичном пространстве не допускается, если и пробиваются его ростки, то они энергично выкорчевываются, контакты с датскими официальными лицами ограничены, представители крупного бизнеса воздерживаются от общения с российскими дипломатами, опасаясь подвергнуться осуждению, заявил в воскресенье в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин.
"Объективности в освещении событий на Украине нет. Против нашей страны развязана информационная война. Инакомыслие в датском публичном пространстве не допускается. Если и пробиваются его ростки, то они энергично выкорчевываются", - сказал Барбин.
Дипломат отметил, что контакты с датскими официальными лицами крайне ограничены.
"Представители политических партий и крупного бизнеса воздерживаются от общения с российскими дипломатами, опасаясь подвергнуться остракизму", — подчеркнул он.
Читайте полный текст интервью >>>
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