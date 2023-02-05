https://ria.ru/20230205/inakomyslie-1849830222.html

В Дании не допускаются ростки инакомыслия, заявил посол России

В Дании не допускаются ростки инакомыслия, заявил посол России - РИА Новости, 05.02.2023

В Дании не допускаются ростки инакомыслия, заявил посол России

Инакомыслие в датском публичном пространстве не допускается, если и пробиваются его ростки, то они энергично выкорчевываются, контакты с датскими официальными... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T11:08

2023-02-05T11:08

2023-02-05T11:08

политика

дания

россия

владимир барбин

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Инакомыслие в датском публичном пространстве не допускается, если и пробиваются его ростки, то они энергично выкорчевываются, контакты с датскими официальными лицами ограничены, представители крупного бизнеса воздерживаются от общения с российскими дипломатами, опасаясь подвергнуться осуждению, заявил в воскресенье в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин. "Объективности в освещении событий на Украине нет. Против нашей страны развязана информационная война. Инакомыслие в датском публичном пространстве не допускается. Если и пробиваются его ростки, то они энергично выкорчевываются", - сказал Барбин. Дипломат отметил, что контакты с датскими официальными лицами крайне ограничены. "Представители политических партий и крупного бизнеса воздерживаются от общения с российскими дипломатами, опасаясь подвергнуться остракизму", — подчеркнул он.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230131/daniya-1848549100.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, дания, россия, владимир барбин