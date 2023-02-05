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Береговая охрана Греции спасла после кораблекрушения более 40 мигрантов - РИА Новости, 05.02.2023
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Береговая охрана Греции спасла после кораблекрушения более 40 мигрантов
Береговая охрана Греции спасла после кораблекрушения более 40 мигрантов - РИА Новости, 05.02.2023
Береговая охрана Греции спасла после кораблекрушения более 40 мигрантов
Береговая охрана Греции ведет поисково-спасательную операцию в морском районе к юго-востоку от острова Лероса в Эгейском море после кораблекрушения лодки с... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T14:48
2023-02-05T14:48
в мире
греция
эгейское море
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АФИНЫ, 5 фев - РИА Новости. Береговая охрана Греции ведет поисково-спасательную операцию в морском районе к юго-востоку от острова Лероса в Эгейском море после кораблекрушения лодки с мигрантами, спасены 41 человек, обнаружены мертвые ребенок и женщина, сообщило Афинское агентство новостей АМНА. Из спасенных шестеро детей и двое взрослых доставлены в больницу, еще 33 человека доставлены в центр идентификации острова. Среди спасенных много младенцев и детей. До сих пор не выяснено, сколько человек находилось на борту затонувшей лодки. Поиски ведут три катера береговой охраны и вертолет "Супер Пума". На месте преобладает плохая погода и сильный ветер до 6 баллов по шкале Бофорта.
https://ria.ru/20220528/korablekrushenie-1791470000.html
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в мире, греция, эгейское море
В мире, Греция, Эгейское море
14:48 05.02.2023
 
Береговая охрана Греции спасла после кораблекрушения более 40 мигрантов

Береговая охрана Греции спасла после кораблекрушения более 40 мигрантов, двое погибли

© Фото : пресс-служба береговой охраны ГрецииСотрудники Береговой охраны Греции
Сотрудники Береговой охраны Греции - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© Фото : пресс-служба береговой охраны Греции
Сотрудники Береговой охраны Греции. Архивное фото
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АФИНЫ, 5 фев - РИА Новости. Береговая охрана Греции ведет поисково-спасательную операцию в морском районе к юго-востоку от острова Лероса в Эгейском море после кораблекрушения лодки с мигрантами, спасены 41 человек, обнаружены мертвые ребенок и женщина, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.
Из спасенных шестеро детей и двое взрослых доставлены в больницу, еще 33 человека доставлены в центр идентификации острова. Среди спасенных много младенцев и детей.
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