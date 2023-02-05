https://ria.ru/20230205/gretsiya-1849854273.html

Береговая охрана Греции спасла после кораблекрушения более 40 мигрантов

Береговая охрана Греции спасла после кораблекрушения более 40 мигрантов - РИА Новости, 05.02.2023

Береговая охрана Греции спасла после кораблекрушения более 40 мигрантов

Береговая охрана Греции ведет поисково-спасательную операцию в морском районе к юго-востоку от острова Лероса в Эгейском море после кораблекрушения лодки с... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T14:48

2023-02-05T14:48

2023-02-05T14:48

в мире

греция

эгейское море

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АФИНЫ, 5 фев - РИА Новости. Береговая охрана Греции ведет поисково-спасательную операцию в морском районе к юго-востоку от острова Лероса в Эгейском море после кораблекрушения лодки с мигрантами, спасены 41 человек, обнаружены мертвые ребенок и женщина, сообщило Афинское агентство новостей АМНА. Из спасенных шестеро детей и двое взрослых доставлены в больницу, еще 33 человека доставлены в центр идентификации острова. Среди спасенных много младенцев и детей. До сих пор не выяснено, сколько человек находилось на борту затонувшей лодки. Поиски ведут три катера береговой охраны и вертолет "Супер Пума". На месте преобладает плохая погода и сильный ветер до 6 баллов по шкале Бофорта.

https://ria.ru/20220528/korablekrushenie-1791470000.html

https://ria.ru/20220522/gretsiya-1790019073.html

греция

эгейское море

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, греция, эгейское море