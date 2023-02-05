https://ria.ru/20230205/gretsiya-1849854273.html
Береговая охрана Греции спасла после кораблекрушения более 40 мигрантов
Береговая охрана Греции спасла после кораблекрушения более 40 мигрантов - РИА Новости, 05.02.2023
Береговая охрана Греции спасла после кораблекрушения более 40 мигрантов
Береговая охрана Греции ведет поисково-спасательную операцию в морском районе к юго-востоку от острова Лероса в Эгейском море после кораблекрушения лодки с... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T14:48
2023-02-05T14:48
2023-02-05T14:48
в мире
греция
эгейское море
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АФИНЫ, 5 фев - РИА Новости. Береговая охрана Греции ведет поисково-спасательную операцию в морском районе к юго-востоку от острова Лероса в Эгейском море после кораблекрушения лодки с мигрантами, спасены 41 человек, обнаружены мертвые ребенок и женщина, сообщило Афинское агентство новостей АМНА. Из спасенных шестеро детей и двое взрослых доставлены в больницу, еще 33 человека доставлены в центр идентификации острова. Среди спасенных много младенцев и детей. До сих пор не выяснено, сколько человек находилось на борту затонувшей лодки. Поиски ведут три катера береговой охраны и вертолет "Супер Пума". На месте преобладает плохая погода и сильный ветер до 6 баллов по шкале Бофорта.
https://ria.ru/20220528/korablekrushenie-1791470000.html
https://ria.ru/20220522/gretsiya-1790019073.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, эгейское море
В мире, Греция, Эгейское море
Береговая охрана Греции спасла после кораблекрушения более 40 мигрантов
Береговая охрана Греции спасла после кораблекрушения более 40 мигрантов, двое погибли