https://ria.ru/20230205/foto-1849850461.html

В Турции увидели угрозу в фото посла США на палубе эсминца

В Турции увидели угрозу в фото посла США на палубе эсминца - РИА Новости, 05.02.2023

В Турции увидели угрозу в фото посла США на палубе эсминца

Турецкая общественность посчитала фотографию американского посла Джеффри Флэйка на палубе эсминца ВМС США в Босфорском проливе "угрожающим сигналом" и призвала... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T14:11

2023-02-05T14:11

2023-02-05T14:11

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АНКАРА, 5 фев – РИА Новости. Турецкая общественность посчитала фотографию американского посла Джеффри Флэйка на палубе эсминца ВМС США в Босфорском проливе "угрожающим сигналом" и призвала вызвать дипломата в МИД Турции, пишет газета Aydınlık. Военный корабль ВМС США USS Nitze, который также принимал участие в гражданской войне в Йемене, ранее бросил якорь у берегов Долмабахче. Фото посла на палубе корабля разместило американское посольство в Турции в своем Twitter. Турецкие эксперты обратили также внимание на то, что флаг Турции на мачте эсминца намного меньше по размерам, чем американский, назвав это "демонстрацией силы" со стороны Штатов. Как заявил газете генерал-лейтенант в отставке Исмаил Хаккы Пекин, бывший начальник разведки, США сознательно так себя ведут. "В Турции существует серьезная реакция против США. США критикуют на уровне министров. Эта реакция продолжилась после того, как ряд стран закрыли свои консульства в Стамбуле (после заявления из США об угрозах терактов в Турции - ред.). Именно на этом этапе в Долмабахче прибыл и пришвартовался американский военный корабль. Разумеется, разрешения на них берутся заранее. Но то, что посол США пришел на корабль, сфотографировался с перевешенными флагами Турции и США за спиной, явно является угрозой для Турции", - приводит газета слова Пекина. По его мнению, после этого инцидента министерство иностранных дел должно вызвать посла США в ведомство. "Посол США в Турции является, скорее, политической фигурой, чем дипломатом. Его назначение в Турцию также преследует определенную цель. Это уже много раз обсуждалось. Видно, что сделанные предупреждения оправданы", - добавил он также. Полковник в отставке Халил Озсарач сказал "Aydınlık", что размер флага США, поднятого на американском корабле, был "демонстрацией силы". Озсарач рассказал, что посетил порты многих стран со своими кораблями, но с таким не сталкивался. "Я никогда не сталкивался с такой ситуацией. Это не очень приятная ситуация", - заявил он газете. Контр-адмирал в отставке Джем Гюрдениз в Twitter иронично отреагировал на большой флаг на американском корабле. "Навигационный флаг эсминца USS Nitze, который сегодня утром бросил якорь в Стамбуле, слишком велик, чтобы быть пропорциональным длине корабля, за исключением универсальных морских обычаев и традиций. Если они восприняли это как обращение к турецкой общественности, то они ошиблись адресом. Он больше подходит для входа в гавань Пирея", - написал он. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу ранее призвал посла США в Анкаре "убрать грязные руки" от страны, обвинив его в попытке "взбудоражить" Турцию. Ранее Сойлу обвинил некоторых союзников страны в попытке дестабилизировать страну и сокрытии информации по теракту на улице Истикляль в Стамбуле в прошлом году.

https://ria.ru/20230205/ukraina-1849847298.html

https://ria.ru/20230205/kozyr-1849809755.html

https://ria.ru/20230203/turtsiya-1849509686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, турция