https://ria.ru/20230205/flag-1849880534.html

Лидер турецких националистов прокомментировал фото с флагом на эсминце США

Лидер турецких националистов прокомментировал фото с флагом на эсминце США - РИА Новости, 05.02.2023

Лидер турецких националистов прокомментировал фото с флагом на эсминце США

Лидер турецких националистов Девлет Бахчели назвал непристойным поднятие на бросившем якорь в Босфорском проливе эсминце США непропорционально большого, по... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T18:17

2023-02-05T18:17

2023-02-05T20:44

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АНКАРА, 5 фев – РИА Новости. Лидер турецких националистов Девлет Бахчели назвал непристойным поднятие на бросившем якорь в Босфорском проливе эсминце США непропорционально большого, по сравнению с турецким, американского флага. Турецкая общественность посчитала фотографию американского посла Джеффри Флэйка на палубе эсминца ВМС США в Босфорском проливе "угрожающим сигналом" и призвала вызвать дипломата в МИД Турции, сообщила ранее газета Aydınlık. Военный корабль ВМС США USS Nitze, который также принимал участие в гражданской войне в Йемене, ранее бросил якорь у берегов Долмабахче. Фото посла на палубе корабля разместило американское посольство в Турции в своем Twitter. Турецкие эксперты обратили также внимание на то, что флаг Турции на мачте эсминца намного меньше по размерам, чем американский, назвав это "демонстрацией силы" со стороны Штатов. "Неуважительно со стороны США поднимать непропорционально большой флаг на военном корабле, стоящем на якоре в Босфоре, в нарушение международных обычаев. Вывешивание маленького турецкого флага рядом с большим американским флагом на этом военном корабле является непристойным и незаконным", - приводит слова Бахчели портал Haberler.com.

https://ria.ru/20230203/turtsiya-1849509686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, турция, йемен