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Феминитивы больше раздражают женщин, чем мужчин, показало исследование - РИА Новости, 05.02.2023
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Феминитивы больше раздражают женщин, чем мужчин, показало исследование
Феминитивы больше раздражают женщин, чем мужчин, показало исследование - РИА Новости, 05.02.2023
Феминитивы больше раздражают женщин, чем мужчин, показало исследование
Большинство россиян негативно относятся к современным феминитивам таким, как режиссерка, авторка, психологиня, причем гораздо больше такие конструкции... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T08:25
2023-02-05T08:25
общество
россия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Большинство россиян негативно относятся к современным феминитивам таким, как режиссерка, авторка, психологиня, причем гораздо больше такие конструкции раздражают самих женщин, чем мужчин, показало исследование для РИА Новости. "Современные феминитивы (например, режиссерка, авторка, психологиня) чаще всего вызывают у 63% россиян отрицательные эмоции. Интересно, что больше всего тех, кого сердят феминитивы XXI века, - среди женщин: 67% из них относятся к лингвистическим отголоскам феминизма отрицательно, 74% никогда не употребляют в речи", - выяснилось в ходе опроса 1,6 тысячи респондентов. Те, кому такие слова не нравятся, обосновали свою позицию так: "Ухо режет", "Коверкает русский язык", "Они звучат пренебрежительно и почти оскорбительно. Чем меньше внимания уделяется полу специалиста, тем лучше". Положительных оценок только 4%: "Если есть генеральша, повариха, ткачиха и прочее, почему не быть режиссерше и авторше". А каждому пятому все равно: "Есть два варианта: либо русский язык примет феминитивы, либо они уйдут в небытие вместе с хайпом на них". При этом в устной и письменной речи новые феминитивы используют 22% россиян: наравне с другими существительными - 3%, еще 19% - исключительно в шутливой или саркастичной манере.
https://ria.ru/20211029/opros-1756789405.html
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общество, россия
Общество, Россия
08:25 05.02.2023
 
Феминитивы больше раздражают женщин, чем мужчин, показало исследование

Опрос: феминитивы по типу психологиня и авторка больше раздражают женщин, чем мужчин

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПрохожие на улице
Прохожие на улице - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Большинство россиян негативно относятся к современным феминитивам таким, как режиссерка, авторка, психологиня, причем гораздо больше такие конструкции раздражают самих женщин, чем мужчин, показало исследование для РИА Новости.
"Современные феминитивы (например, режиссерка, авторка, психологиня) чаще всего вызывают у 63% россиян отрицательные эмоции. Интересно, что больше всего тех, кого сердят феминитивы XXI века, - среди женщин: 67% из них относятся к лингвистическим отголоскам феминизма отрицательно, 74% никогда не употребляют в речи", - выяснилось в ходе опроса 1,6 тысячи респондентов.
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Те, кому такие слова не нравятся, обосновали свою позицию так: "Ухо режет", "Коверкает русский язык", "Они звучат пренебрежительно и почти оскорбительно. Чем меньше внимания уделяется полу специалиста, тем лучше".
Положительных оценок только 4%: "Если есть генеральша, повариха, ткачиха и прочее, почему не быть режиссерше и авторше". А каждому пятому все равно: "Есть два варианта: либо русский язык примет феминитивы, либо они уйдут в небытие вместе с хайпом на них".
При этом в устной и письменной речи новые феминитивы используют 22% россиян: наравне с другими существительными - 3%, еще 19% - исключительно в шутливой или саркастичной манере.
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