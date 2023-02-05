https://ria.ru/20230205/feminitivy-1849815053.html

Феминитивы больше раздражают женщин, чем мужчин, показало исследование

Феминитивы больше раздражают женщин, чем мужчин, показало исследование - РИА Новости, 05.02.2023

Феминитивы больше раздражают женщин, чем мужчин, показало исследование

Большинство россиян негативно относятся к современным феминитивам таким, как режиссерка, авторка, психологиня, причем гораздо больше такие конструкции... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T08:25

2023-02-05T08:25

2023-02-05T08:25

общество

россия

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Большинство россиян негативно относятся к современным феминитивам таким, как режиссерка, авторка, психологиня, причем гораздо больше такие конструкции раздражают самих женщин, чем мужчин, показало исследование для РИА Новости. "Современные феминитивы (например, режиссерка, авторка, психологиня) чаще всего вызывают у 63% россиян отрицательные эмоции. Интересно, что больше всего тех, кого сердят феминитивы XXI века, - среди женщин: 67% из них относятся к лингвистическим отголоскам феминизма отрицательно, 74% никогда не употребляют в речи", - выяснилось в ходе опроса 1,6 тысячи респондентов. Те, кому такие слова не нравятся, обосновали свою позицию так: "Ухо режет", "Коверкает русский язык", "Они звучат пренебрежительно и почти оскорбительно. Чем меньше внимания уделяется полу специалиста, тем лучше". Положительных оценок только 4%: "Если есть генеральша, повариха, ткачиха и прочее, почему не быть режиссерше и авторше". А каждому пятому все равно: "Есть два варианта: либо русский язык примет феминитивы, либо они уйдут в небытие вместе с хайпом на них". При этом в устной и письменной речи новые феминитивы используют 22% россиян: наравне с другими существительными - 3%, еще 19% - исключительно в шутливой или саркастичной манере.

https://ria.ru/20211029/opros-1756789405.html

https://ria.ru/20210308/zakharova-1600341399.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия