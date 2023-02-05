https://ria.ru/20230205/evropa-1849837471.html

Европа никогда не имела военного суверенитета, заявил Пушков

Европа никогда не имела военного суверенитета, заявил Пушков - РИА Новости, 05.02.2023

Европа никогда не имела военного суверенитета, заявил Пушков

У Европы никогда не было военного суверенитета, он и невозможен по причине участия почти всех стран ЕС в НАТО, заявил глава комиссии Совфеда РФ по... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T12:08

2023-02-05T12:08

2023-02-05T12:09

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. У Европы никогда не было военного суверенитета, он и невозможен по причине участия почти всех стран ЕС в НАТО, заявил глава комиссии Совфеда РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. "Военного суверенитета у Европы никогда и не было: военные вопросы с 1949 г находятся в ведении НАТО, т.е. в основном США, которые покрывают три четверти бюджета альянса и имеют систему военных баз в Европе", - написал он в своём телеграм-канале. Сенатор также отметил, что замысел создания вооруженных сил ЕС обсуждался "конце 1980-х под названием "Европейской опоры НАТО", но так и не был реализован. Пушков также отметил, что чем дальше, "тем больше ЕС теряет свою субъектность во внешней политике, а его структуры превращаются в европейское отделение госдепартамента США". "Зачем в этих условиях Европе своя армия? Какой несуществующий суверенитет она призвана воплощать? Украинский кризис поставил окончательную точку на этих планах", - заключил российский сенатор.

https://ria.ru/20230204/evropa-1849748515.html

https://ria.ru/20230203/ukraina-1849308209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

европа, сша, россия, алексей пушков, евросоюз, нато, совет федерации рф, в мире