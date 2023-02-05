12:08 05.02.2023 (обновлено: 12:09 05.02.2023)
Европа никогда не имела военного суверенитета, заявил Пушков
Сенатор Пушков: Европа никогда не имела военного суверенитета, сейчас он невозможен
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкЧлен Комитета Совета Федерации Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. У Европы никогда не было военного суверенитета, он и невозможен по причине участия почти всех стран ЕС в НАТО, заявил глава комиссии Совфеда РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
"Военного суверенитета у Европы никогда и не было: военные вопросы с 1949 г находятся в ведении НАТО, т.е. в основном США, которые покрывают три четверти бюджета альянса и имеют систему военных баз в Европе", - написал он в своём телеграм-канале.
Сенатор также отметил, что замысел создания вооруженных сил ЕС обсуждался "конце 1980-х под названием "Европейской опоры НАТО", но так и не был реализован.
"Во-первых, военный суверенитет ЕС невозможен в условиях участия в НАТО почти всех стран, входящих в ЕС. В этих условиях это не более, чем политическая химера, нереализуемая дань европейским миражам прошлого. Во-вторых, штаб "европейской опоры" НАТО, будь она создана, оказался бы в острых противоречиях с военно-командными структурами альянса. Его деятельность не вызвала бы ничего у США, кроме раздражения и желания его прикрыть за ненадобностью и за дублирование функций. И, наконец, еще одна весомая причина: ЕС уже не является самостоятельным игроком на мировой арене, и украинский кризис подтвердил это в полной мере", - подчеркнул парламентарий.
Пушков также отметил, что чем дальше, "тем больше ЕС теряет свою субъектность во внешней политике, а его структуры превращаются в европейское отделение госдепартамента США".
"Зачем в этих условиях Европе своя армия? Какой несуществующий суверенитет она призвана воплощать? Украинский кризис поставил окончательную точку на этих планах", - заключил российский сенатор.