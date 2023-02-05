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Вступает в силу эмбарго ЕС на поставки российских нефтепродуктов - РИА Новости, 05.02.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20230205/embargo-1849798342.html
Вступает в силу эмбарго ЕС на поставки российских нефтепродуктов
Вступает в силу эмбарго ЕС на поставки российских нефтепродуктов - РИА Новости, 05.02.2023
Вступает в силу эмбарго ЕС на поставки российских нефтепродуктов
Эмбарго со стороны стран ЕС на поставки нефтепродуктов из России и лимит цен на них, введенный Евросоюзом и странами G7, вступает в силу воскресенья, 5 февраля. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T00:25
2023-02-05T02:51
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
европа
ближний восток
цены на нефть
евросоюз
санкции в отношении россии
экономика
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Эмбарго со стороны стран ЕС на поставки нефтепродуктов из России и лимит цен на них, введенный Евросоюзом и странами G7, вступает в силу воскресенья, 5 февраля.Запрет на поставки российских нефтепродуктов будет распространяться не на все государства-члены ЕС. Те, кто не сможет их оперативно заменить, смогут продолжить закупки до конца текущего года. Исключение сделали для Софии и Загреба, которые смогут импортировать газойль, и для Праги, получившей возможность и дальше приобретать российское дизтопливо.Россия экспортировала в ЕС преимущественно дизтопливо, а также авиационный керосин, газойль, мазут и нафту. Основная доля, свыше 90 процентов, приходилась на поставки по морю. ПотолкиКак и для нефти, для нефтепродуктов тоже предусмотрен механизм ценового потолка. Помимо ЕС, его поддержали государства "Большой семерки". В ЕС лимиты вступили в силу с 5 февраля с переходным периодом в 55 суток. "Большая семерка" ввела ценовой потолок без переходного периода. Компаниям из стран-членов G7 запретили оказывать услуги, связанные с морской перевозкой нефтепродуктов из России в третьи страны, по ценам выше установленного потолка.Всего принято два ограничения цен: 100 долларов за баррель для российских нефтепродуктов, которые продаются с премией к эталонной марке нефти, и 45 долларов за баррель — для продающихся со скидкой. К первой группе обычно относятся светлые, более дорогие нефтепродукты, такие как дизтопливо и керосин, а ко второй — темные, такие как мазут.ЕК намерена каждые два месяц делать рыночные обзоры, на основании которых ценовой потолок планируют пересматривать. Новым рынкам бытьПеред введением запрета европейские страны Европы активно закупали российские нефтепродукты, особенно дизтопливо. По данным Блумберга, в декабре 2022 года были приобретены почти максимальные за шесть лет объемы дизтоплива, причем на Россию пришлось почти 50 процентов от поставок.Как полагают опрошенные РИА Новости аналитики, Москва перебросит часть объемов дизтоплива на Ближний Восток, в Южную и Юго-Восточную Азию, тогда как Европа активизирует закупки в Соединенных Штатах и на Ближнем Востоке. На то, чтобы перенаправить поставки, уйдет полгода.Россия также подготовила свои контрсанкции в ответ на нерыночные действия стран Запада. В конце прошлого года президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре с контрагентами прямо или косвенно прописан ценовой потолок. По нефти запрет действует с 1 февраля, по нефтепродуктам дату должно определить правительство. Общий срок действия указа пока ограничен 1 июля текущего года.
https://ria.ru/20230204/pererabotka-1849733255.html
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россия, европа, ближний восток, цены на нефть, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Россия, Европа, Ближний Восток, Цены на нефть, Евросоюз, Санкции в отношении России, Экономика
00:25 05.02.2023 (обновлено: 02:51 05.02.2023)
 
Вступает в силу эмбарго ЕС на поставки российских нефтепродуктов

Топливные санкции западных стран против России вступают в силу с 5 февраля

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкРаботники на Московском нефтеперерабатывающем заводе
Работники на Московском нефтеперерабатывающем заводе - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работники на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Эмбарго со стороны стран ЕС на поставки нефтепродуктов из России и лимит цен на них, введенный Евросоюзом и странами G7, вступает в силу воскресенья, 5 февраля.
Запрет на поставки российских нефтепродуктов будет распространяться не на все государства-члены ЕС. Те, кто не сможет их оперативно заменить, смогут продолжить закупки до конца текущего года. Исключение сделали для Софии и Загреба, которые смогут импортировать газойль, и для Праги, получившей возможность и дальше приобретать российское дизтопливо.
Здание венгерского парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
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Россия экспортировала в ЕС преимущественно дизтопливо, а также авиационный керосин, газойль, мазут и нафту. Основная доля, свыше 90 процентов, приходилась на поставки по морю.

Потолки

Как и для нефти, для нефтепродуктов тоже предусмотрен механизм ценового потолка. Помимо ЕС, его поддержали государства "Большой семерки". В ЕС лимиты вступили в силу с 5 февраля с переходным периодом в 55 суток. "Большая семерка" ввела ценовой потолок без переходного периода. Компаниям из стран-членов G7 запретили оказывать услуги, связанные с морской перевозкой нефтепродуктов из России в третьи страны, по ценам выше установленного потолка.
Всего принято два ограничения цен: 100 долларов за баррель для российских нефтепродуктов, которые продаются с премией к эталонной марке нефти, и 45 долларов за баррель — для продающихся со скидкой. К первой группе обычно относятся светлые, более дорогие нефтепродукты, такие как дизтопливо и керосин, а ко второй — темные, такие как мазут.
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ЕК намерена каждые два месяц делать рыночные обзоры, на основании которых ценовой потолок планируют пересматривать.

Новым рынкам быть

Перед введением запрета европейские страны Европы активно закупали российские нефтепродукты, особенно дизтопливо. По данным Блумберга, в декабре 2022 года были приобретены почти максимальные за шесть лет объемы дизтоплива, причем на Россию пришлось почти 50 процентов от поставок.
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Западные санкции против российской нефти потерпели полный провал, пишут СМИ
Как полагают опрошенные РИА Новости аналитики, Москва перебросит часть объемов дизтоплива на Ближний Восток, в Южную и Юго-Восточную Азию, тогда как Европа активизирует закупки в Соединенных Штатах и на Ближнем Востоке. На то, чтобы перенаправить поставки, уйдет полгода.
Россия также подготовила свои контрсанкции в ответ на нерыночные действия стран Запада. В конце прошлого года президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре с контрагентами прямо или косвенно прописан ценовой потолок. По нефти запрет действует с 1 февраля, по нефтепродуктам дату должно определить правительство. Общий срок действия указа пока ограничен 1 июля текущего года.
Резервуары для хранения топлива Лукойл в терминале Росенец Порт недалеко от Бургаса - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЕвропаБлижний ВостокЦены на нефтьЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
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