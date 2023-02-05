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В нескольких регионах Украины уменьшат ограничения на электроснабжение - РИА Новости, 05.02.2023
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В нескольких регионах Украины уменьшат ограничения на электроснабжение
В нескольких регионах Украины уменьшат ограничения на электроснабжение - РИА Новости, 05.02.2023
В нескольких регионах Украины уменьшат ограничения на электроснабжение
Электроснабжение в Киевской и Днепропетровской областях в первой половине дня воскресенья будет подаваться без ограничений, сообщили в украинском энергохолдинге РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T08:19
2023-02-05T08:19
в мире
днепропетровская область
киевская область
киев
укрэнерго
дтэк
одесская область
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Электроснабжение в Киевской и Днепропетровской областях в первой половине дня воскресенья будет подаваться без ограничений, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. "Киев, Киевская и Днепропетровская области в первую половину дня будут без ограничений электроснабжения. По команде "Укрэнерго" лимиты потребления будут применены только с 16.00 (17.00 мск) по 20.00 (21.00 мск)", - говорится в сообщении компании в телеграм-канале. В компании добавили, что в Одесской области продолжают действовать экстренные отключения света. В субботу ДТЭК сообщал, что в результате аварии на подстанции полностью обесточена Одесса и часть Одесского района. В четверг в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что дефицит в энергосистеме Украины уменьшился, производимые мощности покрывают 80% от потребностей. Ограничение потребления электроэнергии осуществляется энергокомпанией путем доведения до всех операторов систем распределения лимитов потребления, при превышении которых применяются аварийные отключения электроэнергии.
https://ria.ru/20230205/minirovanie-1849805617.html
днепропетровская область
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киев
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В мире, Днепропетровская область, Киевская область, Киев, Укрэнерго, ДТЭК, Одесская область
08:19 05.02.2023
 
В нескольких регионах Украины уменьшат ограничения на электроснабжение

В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях уменьшат ограничения на электроснабжение

© iStock.com / I_ValentinГород Днепропетровск
Город Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© iStock.com / I_Valentin
Город Днепропетровск. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Электроснабжение в Киевской и Днепропетровской областях в первой половине дня воскресенья будет подаваться без ограничений, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.
"Киев, Киевская и Днепропетровская области в первую половину дня будут без ограничений электроснабжения. По команде "Укрэнерго" лимиты потребления будут применены только с 16.00 (17.00 мск) по 20.00 (21.00 мск)", - говорится в сообщении компании в телеграм-канале.
В компании добавили, что в Одесской области продолжают действовать экстренные отключения света.
В субботу ДТЭК сообщал, что в результате аварии на подстанции полностью обесточена Одесса и часть Одесского района.
В четверг в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что дефицит в энергосистеме Украины уменьшился, производимые мощности покрывают 80% от потребностей. Ограничение потребления электроэнергии осуществляется энергокомпанией путем доведения до всех операторов систем распределения лимитов потребления, при превышении которых применяются аварийные отключения электроэнергии.
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В миреДнепропетровская областьКиевская областьКиевУкрэнергоДТЭКОдесская область
 
 
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