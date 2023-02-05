https://ria.ru/20230205/elektrichestvo-1849814323.html

В нескольких регионах Украины уменьшат ограничения на электроснабжение

В нескольких регионах Украины уменьшат ограничения на электроснабжение - РИА Новости, 05.02.2023

В нескольких регионах Украины уменьшат ограничения на электроснабжение

Электроснабжение в Киевской и Днепропетровской областях в первой половине дня воскресенья будет подаваться без ограничений, сообщили в украинском энергохолдинге РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T08:19

2023-02-05T08:19

2023-02-05T08:19

в мире

днепропетровская область

киевская область

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укрэнерго

дтэк

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Электроснабжение в Киевской и Днепропетровской областях в первой половине дня воскресенья будет подаваться без ограничений, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. "Киев, Киевская и Днепропетровская области в первую половину дня будут без ограничений электроснабжения. По команде "Укрэнерго" лимиты потребления будут применены только с 16.00 (17.00 мск) по 20.00 (21.00 мск)", - говорится в сообщении компании в телеграм-канале. В компании добавили, что в Одесской области продолжают действовать экстренные отключения света. В субботу ДТЭК сообщал, что в результате аварии на подстанции полностью обесточена Одесса и часть Одесского района. В четверг в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что дефицит в энергосистеме Украины уменьшился, производимые мощности покрывают 80% от потребностей. Ограничение потребления электроэнергии осуществляется энергокомпанией путем доведения до всех операторов систем распределения лимитов потребления, при превышении которых применяются аварийные отключения электроэнергии.

https://ria.ru/20230205/minirovanie-1849805617.html

днепропетровская область

киевская область

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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