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Композитор Дунаев рассказал о состоянии телеведущего Дроздова - РИА Новости, 05.02.2023
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Композитор Дунаев рассказал о состоянии телеведущего Дроздова
Композитор Дунаев рассказал о состоянии телеведущего Дроздова - РИА Новости, 05.02.2023
Композитор Дунаев рассказал о состоянии телеведущего Дроздова
Телеведущий, ученый-зоолог и путешественник Николай Дроздов, госпитализированный после перелома ребер, идет на поправку, сообщил РИА Новости друг Дроздова... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T15:21
2023-02-05T16:33
николай дроздов
общество
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Телеведущий, ученый-зоолог и путешественник Николай Дроздов, госпитализированный после перелома ребер, идет на поправку, сообщил РИА Новости друг Дроздова композитор Дмитрий Дунаев. По его словам, дата выписки еще не известна.Дроздов получил травму около недели назад. Сейчас 85-летний пациент находится в обычной палате.
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николай дроздов, общество
Николай Дроздов, Общество
15:21 05.02.2023 (обновлено: 16:33 05.02.2023)
 
Композитор Дунаев рассказал о состоянии телеведущего Дроздова

Композитор Дунаев заявил, что телеведущий Дроздов идет на поправку

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкНиколай Дроздов
Николай Дроздов - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Николай Дроздов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Телеведущий, ученый-зоолог и путешественник Николай Дроздов, госпитализированный после перелома ребер, идет на поправку, сообщил РИА Новости друг Дроздова композитор Дмитрий Дунаев.

"Состояние нормальное. Я думаю, что буквально на днях его выпишут и он поедет домой. Состояние хорошее", — сказал собеседник агентства.

По его словам, дата выписки еще не известна.
Дроздов получил травму около недели назад. Сейчас 85-летний пациент находится в обычной палате.
Николай Дроздов - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 10:48Культура
Композитор Дунаев заявил, что Николай Дроздов остается в больнице
 
Николай ДроздовОбщество
 
 
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