https://ria.ru/20230205/drozdov-1849857991.html
Композитор Дунаев рассказал о состоянии телеведущего Дроздова
Композитор Дунаев рассказал о состоянии телеведущего Дроздова - РИА Новости, 05.02.2023
Композитор Дунаев рассказал о состоянии телеведущего Дроздова
Телеведущий, ученый-зоолог и путешественник Николай Дроздов, госпитализированный после перелома ребер, идет на поправку, сообщил РИА Новости друг Дроздова... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T15:21
2023-02-05T15:21
2023-02-05T16:33
николай дроздов
общество
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Телеведущий, ученый-зоолог и путешественник Николай Дроздов, госпитализированный после перелома ребер, идет на поправку, сообщил РИА Новости друг Дроздова композитор Дмитрий Дунаев. По его словам, дата выписки еще не известна.Дроздов получил травму около недели назад. Сейчас 85-летний пациент находится в обычной палате.
https://ria.ru/20230130/drozdov-1848331201.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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николай дроздов, общество
Николай Дроздов, Общество
15:21 05.02.2023 (обновлено: 16:33 05.02.2023)
Композитор Дунаев рассказал о состоянии телеведущего Дроздова
Композитор Дунаев заявил, что телеведущий Дроздов идет на поправку