https://ria.ru/20230205/drozdov-1849857991.html

Композитор Дунаев рассказал о состоянии телеведущего Дроздова

Композитор Дунаев рассказал о состоянии телеведущего Дроздова - РИА Новости, 05.02.2023

Композитор Дунаев рассказал о состоянии телеведущего Дроздова

Телеведущий, ученый-зоолог и путешественник Николай Дроздов, госпитализированный после перелома ребер, идет на поправку, сообщил РИА Новости друг Дроздова... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T15:21

2023-02-05T15:21

2023-02-05T16:33

николай дроздов

общество

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Телеведущий, ученый-зоолог и путешественник Николай Дроздов, госпитализированный после перелома ребер, идет на поправку, сообщил РИА Новости друг Дроздова композитор Дмитрий Дунаев. По его словам, дата выписки еще не известна.Дроздов получил травму около недели назад. Сейчас 85-летний пациент находится в обычной палате.

https://ria.ru/20230130/drozdov-1848331201.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

николай дроздов, общество