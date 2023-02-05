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В России создадут систему опознавания для малых дронов - РИА Новости, 05.02.2023
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В России создадут систему опознавания для малых дронов
В России создадут систему опознавания для малых дронов - РИА Новости, 05.02.2023
В России создадут систему опознавания для малых дронов
В России разрабатывают систему опознавания "свой-чужой" для малых дронов, сообщили в эфире программы "Военная приемка" телеканала "Звезда". РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T11:28
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россия
безопасность
технологии
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В России разрабатывают систему опознавания "свой-чужой" для малых дронов, сообщили в эфире программы "Военная приемка" телеканала "Звезда". Он пообещал в будущем рассказать подробности разработки.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Дарья Буймова
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россия, безопасность, технологии
Россия, Безопасность, Технологии
11:28 05.02.2023 (обновлено: 13:59 05.02.2023)
 
В России создадут систему опознавания для малых дронов

В России создадут систему опознавания "свой-чужой" для малых дронов

© Depositphotos.com / FesenkoДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© Depositphotos.com / Fesenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В России разрабатывают систему опознавания "свой-чужой" для малых дронов, сообщили в эфире программы "Военная приемка" телеканала "Звезда".
"Чтобы свои не перебили своих", — объяснил ведущий Алексей Егоров.
Он пообещал в будущем рассказать подробности разработки.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Летный образец ударного беспилотника С-70 Охотник - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 14:39
Путин поручил расширить перечень территорий для экспериментов с дронами
 
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