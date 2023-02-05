https://ria.ru/20230205/drony-1849831704.html
В России создадут систему опознавания для малых дронов
В России создадут систему опознавания для малых дронов - РИА Новости, 05.02.2023
В России создадут систему опознавания для малых дронов
В России разрабатывают систему опознавания "свой-чужой" для малых дронов, сообщили в эфире программы "Военная приемка" телеканала "Звезда". РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T11:28
2023-02-05T11:28
2023-02-05T13:59
россия
безопасность
технологии
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В России разрабатывают систему опознавания "свой-чужой" для малых дронов, сообщили в эфире программы "Военная приемка" телеканала "Звезда". Он пообещал в будущем рассказать подробности разработки.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230131/drony-1848683117.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, технологии
Россия, Безопасность, Технологии
11:28 05.02.2023 (обновлено: 13:59 05.02.2023)
В России создадут систему опознавания для малых дронов
В России создадут систему опознавания "свой-чужой" для малых дронов