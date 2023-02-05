https://ria.ru/20230205/drony-1849831704.html

В России создадут систему опознавания для малых дронов

В России создадут систему опознавания для малых дронов - РИА Новости, 05.02.2023

В России создадут систему опознавания для малых дронов

В России разрабатывают систему опознавания "свой-чужой" для малых дронов, сообщили в эфире программы "Военная приемка" телеканала "Звезда". РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T11:28

2023-02-05T11:28

2023-02-05T13:59

россия

безопасность

технологии

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В России разрабатывают систему опознавания "свой-чужой" для малых дронов, сообщили в эфире программы "Военная приемка" телеканала "Звезда". Он пообещал в будущем рассказать подробности разработки.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230131/drony-1848683117.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, технологии