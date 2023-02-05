15:37 05.02.2023 (обновлено: 15:44 05.02.2023)
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили 14 снарядов по Петровскому району Донецка
Осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 15.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Ильинка – город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Кроме того, ранее ведомство сообщало, что в 14.55 мск украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.