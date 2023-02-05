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Южная группировка заняла более выгодные позиции на Донецком направлении - РИА Новости, 05.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230205/donetsk-1849854983.html
Южная группировка заняла более выгодные позиции на Донецком направлении
Южная группировка заняла более выгодные позиции на Донецком направлении - РИА Новости, 05.02.2023
Южная группировка заняла более выгодные позиции на Донецком направлении
Российские подразделения продолжили успешное наступление на Донецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T14:54
2023-02-05T15:40
специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российские подразделения продолжили успешное наступление на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.Как уточняется, ракетные войска и артиллерия нанесли удар по живой силе и технике 110-й механизированной, 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны возле Спорного, Авдеевки и Красногоровки в ДНР.Потери противника составили:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" нанесла огневое поражение солдатам 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки, Берестового в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР. Также на этом направлении удалось пресечь деятельность шести групп украинских диверсантов.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" при поддержке артиллерии продолжила наступление на Краснолиманском направлении. В районах Новосадового и Ямполовки в ДНР, Стельмаховки и Червоной Дибровы в ЛНР, а также Серебрянского лесничества нанесено поражение подразделениям 27-й бригады Нацгвардии, 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.Потери противника составили:Южнодонецкое и Запорожское направленияГруппировка войск "Восток" нанесла удар по живой силе 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара в ДНР и 110-й бригады территориальной обороны возле Новодаровки в Запорожской области. Кроме того, на этих направлениях удалось поразить военную технику и склад артиллерийских боеприпасов.Потери противника составили:Помимо этого, на Херсонском направлении российские войска во время контрбатарейной борьбы смогли уничтожить гаубицу Д-30 и самоходную гаубицу "Акация" в районе населенных пунктов Качкаровка и Днепровское.Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 111 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 142 районах.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230205/artemovsk-1849833868.html
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россия, в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
14:54 05.02.2023 (обновлено: 15:40 05.02.2023)
 
Южная группировка заняла более выгодные позиции на Донецком направлении

Минобороны: южная группировка заняла более выгодные позиции на Донецком направлении

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМобилизованные бойцы ВС России в окопах на позициях в южном секторе СВО
Мобилизованные бойцы ВС России в окопах на позициях в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российские подразделения продолжили успешное наступление на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.

"На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции", — говорится в сводке.

Как уточняется, ракетные войска и артиллерия нанесли удар по живой силе и технике 110-й механизированной, 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны возле Спорного, Авдеевки и Красногоровки в ДНР.
Потери противника составили:
  • более 115 военнослужащих;
  • три боевые машины пехоты;
  • четыре автомобиля;
  • две гаубицы Д-20 и Д-30.
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Купянское направление

Группировка войск "Запад" нанесла огневое поражение солдатам 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки, Берестового в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР. Также на этом направлении удалось пресечь деятельность шести групп украинских диверсантов.
Потери противника составили:
  • до 35 военнослужащих;
  • боевая бронированная машина;
  • два автомобиля.
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Краснолиманское направление

Группировка войск "Центр" при поддержке артиллерии продолжила наступление на Краснолиманском направлении. В районах Новосадового и Ямполовки в ДНР, Стельмаховки и Червоной Дибровы в ЛНР, а также Серебрянского лесничества нанесено поражение подразделениям 27-й бригады Нацгвардии, 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
Потери противника составили:
  • свыше 120 военнослужащих;
  • боевая машина пехоты;
  • три боевые бронированные машины.
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Южнодонецкое и Запорожское направления

Группировка войск "Восток" нанесла удар по живой силе 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара в ДНР и 110-й бригады территориальной обороны возле Новодаровки в Запорожской области. Кроме того, на этих направлениях удалось поразить военную технику и склад артиллерийских боеприпасов.
Потери противника составили:
  • более 130 военнослужащих;
  • два танка;
  • боевая машина пехоты;
  • две боевые бронированные машины;
  • два автомобиля;
  • самоходная гаубица "Гвоздика";
  • две гаубицы Д-30 и Д-20.
Помимо этого, на Херсонском направлении российские войска во время контрбатарейной борьбы смогли уничтожить гаубицу Д-30 и самоходную гаубицу "Акация" в районе населенных пунктов Качкаровка и Днепровское.
Денис Пушилин
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Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 111 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 142 районах.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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