https://ria.ru/20230205/donetsk-1849852601.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 05.02.2023

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T14:34

2023-02-05T14:34

2023-02-05T14:34

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. "ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) ранили мирного жителя в Петровском районе Донецка", - говорится в сообщении штаба в телеграм-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска обстреляли Петровский район города снарядами "натовского" калибра. Кроме того, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что женщина погибла во дворе собственного дома в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20230205/donetsk-1849845180.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк