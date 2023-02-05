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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 05.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230205/donetsk-1849852601.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 05.02.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T14:34
2023-02-05T14:34
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. "ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) ранили мирного жителя в Петровском районе Донецка", - говорится в сообщении штаба в телеграм-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска обстреляли Петровский район города снарядами "натовского" калибра. Кроме того, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что женщина погибла во дворе собственного дома в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20230205/donetsk-1849845180.html
донецк
петровский район
донецкая народная республика
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происшествия, донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
14:34 05.02.2023
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель

В ДНР заявили, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен мирный житель

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на проезжей части после обстрела ВСУ Киевского района Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда на проезжей части после обстрела ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на проезжей части после обстрела ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) ранили мирного жителя в Петровском районе Донецка", - говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска обстреляли Петровский район города снарядами "натовского" калибра. Кроме того, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что женщина погибла во дворе собственного дома в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск.
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
Вчера, 13:21Специальная военная операция на Украине
Снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом в Донецке
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
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