https://ria.ru/20230205/donetsk-1849843963.html
В Донецке женщина погибла при обстреле со стороны ВСУ
В Донецке женщина погибла при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 05.02.2023
В Донецке женщина погибла при обстреле со стороны ВСУ
Женщина погибла во дворе собственного дома в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T13:06
2023-02-05T13:06
2023-02-05T13:06
в мире
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Женщина погибла во дворе собственного дома в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "Поступает информация об очередных жертвах обстрела города Донецка. Сегодня <...> в Петровском районе во дворе собственного дома по улице Красногоровская погибла мирная жительница 1962 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Ранее в воскресенье мэр города сообщал об прямом попадании в одну из квартир многоквартирного жилого дома по улице Красногоровская в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу пять снарядов калибром 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230205/ukraina-1849839738.html
донецк
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
В мире, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
В Донецке женщина погибла при обстреле со стороны ВСУ
В Петровском районе Донецка женщина погибла при обстреле со стороны ВСУ