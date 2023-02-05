https://ria.ru/20230205/donetsk-1849843963.html

В Донецке женщина погибла при обстреле со стороны ВСУ

В Донецке женщина погибла при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 05.02.2023

В Донецке женщина погибла при обстреле со стороны ВСУ

Женщина погибла во дворе собственного дома в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T13:06

2023-02-05T13:06

2023-02-05T13:06

в мире

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Женщина погибла во дворе собственного дома в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "Поступает информация об очередных жертвах обстрела города Донецка. Сегодня <...> в Петровском районе во дворе собственного дома по улице Красногоровская погибла мирная жительница 1962 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Ранее в воскресенье мэр города сообщал об прямом попадании в одну из квартир многоквартирного жилого дома по улице Красногоровская в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу пять снарядов калибром 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230205/ukraina-1849839738.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)